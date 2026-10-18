פעילות של כוחות סיירת רמון (6261) בעיר דורא שבגזרת חטיבת יהודה הובילה לאיתור אמצעי לחימה וציוד צבאי במוסך סמוך, לאחר שבבדיקה של רכב חשוד נמצאו בין היתר דגל חמאס ולוחיות רישוי ישראליות גנובות.

הפעילות החלה אתמול, כאשר הכוחות עצרו רכב חשוד לצורך בדיקה ביטחונית. בסריקה שביצעו ברכב נמצאו מעילים צבאיים, דגל חמאס, רובה דמה וכן לוחיות רישוי ישראליות שנגנבו.

בעקבות הממצאים שהתגלו ברכב המשיכו הכוחות למוסך סמוך. בחיפוש במקום אותר נשק מאולתר מסוג "קרלו", ולצדו שני אקדחים, אקדח איירסופט, תחמושת וציוד צבאי.

כלל אמצעי הלחימה והציוד שאותרו במוסך הוחרמו בידי הכוחות.