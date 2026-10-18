איש התקשורת אברי גלעד מותח ביקורת חריפה על התנהלותה של ישראל בזירת התודעה, ומגדיר את הכישלון בתחום כ"מחדל" שלדבריו גדול אף מזה של 7 באוקטובר. את הדברים אמר בהרצאה בפני המחזור הראשון של "משב צעיר - בית הספר ליוצרים צעירים של צהר".

"זה המחדל בעיניי שהוא יותר גדול מ-7 באוקטובר", אמר גלעד בהתייחסו לכישלון ההסברה הישראלית. לדבריו, ישראל נדרשת לשינוי עמוק באופן שבו היא מתמודדת בזירה הזאת ולהפעלה רחבה של הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותה.

"יש פה מלחמת תודעה", אמר. "צריך להיכנס למערכה התודעתית עם כל הכלים של השפעה ברשתות חברתיות, של בינה מלאכותית וכל היכולות המדהימות שיש פה ולא גויסו למשימה הזאת".

אלא שגלעד לא הסתפק בזירה הבין-לאומית. מול יוצרי התוכן הצעירים הוא הפנה את הזרקור גם להשפעת הרשתות החברתיות על החברה עצמה, וטען כי השינוי שחוללו חורג מהאופן שבו אנשים צורכים מידע או יוצרים תוכן.

"הרשתות החברתיות והטיקטוק פשוט פוררו את החברה האנושית", טען. "הן הוציאו מאיתנו את האנושיות".

כדי להמחיש את דבריו על דפוסי צריכת התוכן בקרב צעירים, הפנה גלעד את המשתתפים לערוץ הטלגרם של דניאל עמרם, שאותו הגדיר "כלי התקשורת מספר אחד אצל הנוער בישראל".

לדבריו, התכנים המופיעים בערוץ משקפים תופעות אלימות בקרב צעירים. "כל ידיעה שנייה או שלישית זה מקרה של תקיפה בבית ספר, או נערים שתוקפים נהג", אמר. "זה נוער בטירוף שעושה הכול בשביל לצלם סרטונים".

על רקע הביקורת הזאת פנה גלעד אל המשתתפים, המבקשים להשתלב בעולם יצירת התוכן, וקרא להם להציב אמת ואותנטיות במרכז עבודתם. "תהיו מחוברים קודם כל ללב. אל תעשו שקר בנפש, דברו אמת", אמר.

הרצאתו של גלעד פתחה את שנת הפעילות של "משב צעיר - בית הספר ליוצרים צעירים של צהר". התוכנית החדשה מיועדת להכשרת יוצרי תוכן דיגיטלי צעירים, במטרה לקדם במרחב המקוון תכנים העוסקים בזהות, יהדות וחברה.