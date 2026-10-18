שידור חי מטקס החתימה על הצהרת יהודה במעמד שגריר ארה"ב - מייק האקבי

לראשונה בתולדות הר חברון, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, צפוי להגיע היום לאזור ולהשתתף בכנס בינלאומי שמטרתו לחזק את קשריה של ההתיישבות עם גורמים מדיניים וארגונים ברחבי העולם.

ביקורו של השגריר יהיה שיאו של "כנס יהודה" הראשון, שנפתח היום בסוסיא הקדומה בהשתתפות שרים, ראשי רשויות, דיפלומטים ונציגי ארגונים בינלאומיים.

הכנס, שמתקיים ביוזמת דסק חו"ל של המועצה האזורית הר חברון ובשיתוף המועצה המקומית חברון, נועד להרחיב את הפעילות המדינית וההסברתית של ההתיישבות אל מעבר לגבולות ישראל, וליצור קשרים ישירים עם קהילות וארגונים בינלאומיים.

באירוע משתתפים שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, מנכ"ל משרדו אבי כהן-סקלי, ראשי רשויות ואישי ציבור. הכנס מתקיים במימון משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, במסגרת קול קורא שפרסם המשרד.

נאומו של השגריר האקבי, המתוכנן לשעה 18:45, צפוי לעמוד במרכז האירוע. במועצה האזורית הר חברון רואים בעצם הגעתו של השגריר לאזור ציון דרך משמעותי במאמצים להעמיק את הקשרים עם גורמים בינלאומיים.

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, התייחס למשמעות האירוע ולבחירה לקיים אותו דווקא בסוסיא הקדומה, בלב הר חברון. "אנו עומדים היום ברגע היסטורי עבור הר חברון, יהודה וההתיישבות כולה", אמר אזולאי. "חברון וסביבתה אינן רק ערש ההיסטוריה והזהות של העם היהודי, אלא גם גשר אסטרטגי לעולם כולו".

לדברי אזולאי, הכנס אינו מיועד להסתכם במפגש חגיגי אחד, אלא להניח תשתית לפעילות בינלאומית רחבה יותר, שבמסגרתה ייחשפו נציגים מהעולם לאזור ולקהילות המתגוררות בו.

"כנס יהודה הראשון הוא צעד משמעותי בהצגת האמת בשטח, בחיבור קהילות בינלאומיות לחבל הארץ הזה ובמאבק בלתי מתפשר באנטישמיות ובדה-לגיטימציה של ישראל. אנו גאים להוביל את היוזמה הזו יחד עם שותפינו במועצה המקומית חברון ומשרד התפוצות", הוסיף.

מאחורי הכנס עומדת גם פעילות רחבה יותר של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ביהודה ושומרון. המשרד פועל בשיתוף רשויות מקומיות לקידום סיורי הסברה, הכשרות דיגיטליות ופעילות מול גורמים בינלאומיים, כחלק מהמאבק בדה-לגיטימציה של ישראל.

מנכ"ל המשרד, אבי כהן-סקלי, חשף במהלך האירוע כי המשרד פועל כיום בשיתוף 12 רשויות ביהודה ושומרון, והתייחס גם לצעדים שננקטו לאחרונה מול גורמים שהוגדרו על ידו כאנטישמיים.

"נמשיך לחזק את האזור, לתמוך ברשויות במאבק החשוב ולהילחם בדה-לגיטימציה", אמר כהן-סקלי. "רק לאחרונה מנענו כניסה של גורמים אנטישמיים שבאו לכאורה לקטיף זיתים. אנחנו עובדים עם 12 רשויות ביהודה ושומרון, עורכים סיורי הסברה, הכשרות דיגיטליות ונמשיך בפעילות החשובה הזו".

דבריו משקפים את התפיסה שמובילים במשרד ובמועצה האזורית הר חברון, שלפיה לצד הפעילות המדינית וההסברתית בזירה הבינלאומית, יש חשיבות גם ליצירת קשר בלתי אמצעי בין נציגים מחו"ל לבין הרשויות והיישובים באזור.

כנס יהודה הראשון נועד להיות נקודת הפתיחה למהלך מתמשך שמקדם דסק חו"ל במועצה האזורית הר חברון, במטרה לחזק את מעמדה של ההתיישבות בזירות הדיפלומטית, התיירותית וההסברתית.

מבחינת מארגני הכנס, הגעתו של שגריר ארצות הברית לסוסיא הקדומה היא הצעד הבולט הראשון במהלך הזה. כעת הם מבקשים להפוך את הקשרים שנוצרים בכנס לפעילות בינלאומית מתמשכת, שתציב את הר חברון על סדר היום של גורמים וארגונים ברחבי העולם.