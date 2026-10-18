כולם מגדירים את מערכת הבחירות הנוכחית כקריטית, ואולי כדרמטית ביותר לעתידה של ישראל. יכול להיות שזה נכון, אף שתמיד אומרים זאת. אין לדעת. בין אם כן ובין אם לא, לא ממש ברור מדוע מערכת הבחירות הזאת מנומנמת כל כך, לפחות במחנה הימין.

אכן, יש משהו מסמם ומרדים בהישגים המרשימים (מנקודת מבט ימנית) של ארבע שנות כהונתה של הממשלה היוצאת. לצד הטרגדיה האדירה שחווינו מאז בוקר שבעה באוקטובר ולאורך שלוש השנים שלאחר מכן, מצביע הימין הממוצע מרוצה בסך הכול מההישגים ומהעשייה.

הוא רואה את עשרות היישובים והחוות שקמו ביהודה ושומרון, את הכבישים שנסללו ואת אלפי יחידות הדיור שנבנו, בלי העימותים החזיתיים שאפיינו בעבר את היחסים עם הממשל האמריקאי. הוא רואה את הישגי המלחמה ואת השליטה בחלקים משמעותיים מרצועת עזה, מלבנון ומסוריה.

הוא אמנם לא ממש יודע פרטים מודיעיניים וצבאיים, מטבע הדברים, אבל הוא בהחלט מרגיש שאחרי המכות שניחתו על איראן, האייתוללות הבינו את הרמז הישראלי. הוא רואה את מאות כיתות הכוננות שקמו בכל רחבי הארץ, את עשרות אלפי אישורי נשיאת הנשק שניתנו לאזרחים (זוכרים שהפחידו אותנו שזה יביא לעלייה חדה במספר מקרי הרצח במשפחה? אז הפחידו), ואת התנאים הקשים בבתי הכלא של המחבלים.

הוא רואה את תחושת החיבור המתחדש בין הרחוב הישראלי לזהותו היהודית. הימני המצוי שומע גם על הצרת צעדיהם של ערוצי תקשורת המזוהים עם האויב, על מעמדה הכלכלי המרשים של ישראל על אף אתגרי המלחמה, ועוד ועוד.

נכון, יש לו ביקורת כזאת או אחרת, יש חוקים שלא מוצאים חן בעיניו, יש סגנונות דיבור שהיה מעדיף שלא לשמוע, ולא פעם הוא סבור שאילו רק היו המושכות בידיו, העגלה הייתה מתנהלת בצורה טובה ויעילה הרבה יותר. ובכל זאת, בסך הכול הוא מתרשם שנעשתה כאן עבודה טובה התואמת את תפיסת עולמו.

וזה בדיוק מה שגורם לו לנמנם. ההישגים הללו, הוא משוכנע, בלתי הפיכים. אף אחד כבר לא יוכל לדבר עוד על מדינה פלשתינית. הרי אחרי שבעה באוקטובר כולם מבינים שמדינה פלשתינית במרחק שלוש דקות מכפר סבא היא הזיה מסוכנת. אף אחד כבר לא יהרוס ויפנה, ייסוג ויוותר. אף אחד לא יסיג את כוחותינו מרצועות הביטחון השונות. אף אחד לא יחזור למאבקים נגד זהותה היהודית של ישראל. כולם הרי רואים איך הדור הצעיר מתחבר מחדש לשורשים.

זהו זה. אלו היו ארבע שנות עשייה והישגים בלתי הפיכים, ואפשר לנמנם, להתעלם, לא למהר לקלפיות, אם בכלל, לבחור במפלגות בוטיק, ואולי גם לשקול אפשרויות שמאליות יותר, או כפי שהן מוגדרות כיום, "מפלגות מרכז". שהרי אין כבר שמאל חוץ מיאיר גולן. כל השאר הם אחלה וסבבה.

אלא שבעבר השני של המדרכה, במחנה השמאל, מתרחש תהליך הפוך לחלוטין. שם אף אחד לא מנמנם ולא מנקר. שם כולם דרוכים ונחושים, ממוקדי מטרה ומגויסים למערכה. וזה קורה בדיוק בגלל כל אותם סעיפים שמרדימים את הימין מדושן העונג.

כל ההישגים הימניים הללו מלבים במחנה השמאל גם את אש הנקמה הפוליטית. משום כך אנחנו שומעים את מנהיגיהם משרטטים לוח זמנים מדויק: את מי יפטרו ביום הראשון, מה יסגרו ביום השני, אילו חוקים יבטלו ביום השלישי ואילו חוקים יחוקקו ביום הרביעי. אצל המחמירים שבהם זה אפילו לא מחולק לימים, אלא לשעות או לדקות.

וכמובן, שם אף אחד לא מוצא לנכון למחזר את הדיבורים על חקיקה בהסכמה, בשיח מלבן וחברי עם הצד השני. הדיבורים האלה היו טובים רק כשהימין היה בשלטון. כשהימין באופוזיציה, אפשר להפעיל בולדוזרים.

הבנייה ביהודה ושומרון, האחיזה הצבאית, המערכה המשפטית, הזהות היהודית, העוצמה הכלכלית ובעיקר קריסתה של קונספציית שתי המדינות - כל אלה גורמים במחנה השמאל להתגייסות טוטאלית למערכה. אותה הצלחה שמרדימה את הימין, היא זו שמעירה את השמאל.

הפעם, הם משוכנעים, בידיהם הזדמנות נדירה להכריע ימין מנומנם, מסוכסך, מפולג ומתקוטט. עם אחוז חסימה גבוה, בעקבות הצבעה ערבית מסיבית, יוכלו להשאיר מחוץ לכנסת כמה וכמה מפלגות ימין ומפלגות דתיות.

הניצחון, מבחינתם, ממש מעבר לפינה. אחריו יוכלו לפטר, להעיף, להרוס, לפנות, לחתום, לסכם ולממש את חלומות השמאל שנדחקו לשוליים במשך עשרות שנים.

והימין ימשיך לישון על האף...