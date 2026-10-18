ישראלי בן 43 נהרג בתאונת אופנוע במחוז קראבי שבדרום-מערב תאילנד. נסיבות התאונה עדיין נחקרות.

ממשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל בבנגקוק והמחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ מלווים את המשפחה ופועלים בתיאום עם הרשויות בתאילנד ובישראל להשלמת ההליכים הנדרשים ולהבאת המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי.

מדובר במקרה נוסף בשורת תאונות דרכים קטלניות שבהן היו מעורבים ישראלים שרכבו על אופנועים בתאילנד במהלך השנה.

באוגוסט האחרון נהרג ישראלי בתאונה בין אופנוע שעליו רכב לבין טנדר באזור קנצ'נבורי שבמערב המדינה.

בחודש מרץ נהרג עופר דהן, תושב ירושלים, בתאונת דרכים בצפון תאילנד. דהן שכר אופנוע במהלך טיולו במדינה, אך החליק במהלך הרכיבה ונהרג.

חודש קודם לכן, בפברואר, נהרגו שני ישראלים נוספים בתאונות אופנוע בתאילנד. שי פינטו, בן 51 מהיישוב הקהילתי אומן שבגלבוע, נהרג בתאונה באי קוסמוי. ימים ספורים לפני כן נהרג רוסטיסלב נועם מירסון, איש קבע בחיל האוויר בן 22, בתאונת אופנוע בצפון תאילנד.