תלמידי ותלמידות בתי הספר של החינוך הממלכתי־דתי במועצה האזורית גזר יצאו הבוקר, יום ז' במרחשוון, אל שדות קיבוץ שעלבים, למעמד מיוחד ומרגש של תפילה לגשם, חיבור לאדמה ואהבת הארץ.

מטרת המפגש הייתה להפוך את התפילה לחוויה חינוכית, אמונית ורגשית, המחברת בין עולמה של התפילה לעולם החקלאות, מעוררת בלב הילדים כמיהה לגשמי ברכה ומעמיקה את הקשר לאמונה בה', לעבודת האדמה ולאהבת ארץ ישראל.

את המעמד הובילו הרב אלעד הלחמי מנוף איילון, הרב אבידן טייב מפתחיה והרב ישי ליסנר מגימזו, אשר נשאו דברי חיזוק, הובילו את התפילה ואת קבלת עול מלכות שמיים. במעמד השתתפו גם זמרת נעים, מנהלת בית הספר שלהבת בנות בשעלבים, והרב מוטי סימפסון, מנהל בית הספר שלהבת בנים בשעלבים, אשר היו שותפים לחוויה החינוכית והערכית המיוחדת.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר מאות קולות של ילדים וילדות התאחדו בשירה ובתפילה: "שערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח". השירה המשותפת, בלב השדות, ביטאה את התקווה ואת התפילה לגשמי ברכה.

בסיום המעמד עלו איסי אורן ויונתן הראל, אנשי קיבוץ שעלבים, על הטרקטורים וחרשו לעיני התלמידים את התלמים הראשונים. לאחר מכן ניגשו הילדים והילדות אל האדמה וזרעו בה זרעים ראשונים, מתוך תפילה וציפייה שהיורה ירד במהרה, ירווה את האדמה ויפיח חיים בזרעים.