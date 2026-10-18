שר ההגנה החדש של איראן, מהרדאד אחלאקי, נכנס לתפקידו עם איום ישיר לעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

השר החדש הזהיר מפני תקיפה אמריקנית נוספת, ובדיווח על דבריו הובא האיום החריף שלפיו טראמפ ייאלץ לפנות גופות במקרה של עימות צבאי.

אחלאקי, בן 68, שמונה לתפקיד לאחר חיסולו של שר ההגנה הקודם עזיז נסירזאדה, התייחס גם לאיומים על חייו שלו. "אני ברשימת החיסול כבר 35 שנה", הצהיר, והבהיר כי מבחינתו האפשרות שיהפוך ליעד לחיסול אינה חדשה.

השר החדש מגיע לתפקיד לאחר שנים בתעשייה הצבאית האיראנית, ובפרט בתחום הטילים. הוא נמנה עם הבכירים המזוהים עם פיתוח יכולותיה הצבאיות של איראן, ואף נתון לסנקציות בינלאומיות.

מינויו מקבל משמעות מיוחדת על רקע גורלו של קודמו בתפקיד. נסירזאדה חוסל בפברואר, וכעת מי שנכנס לנעליו הוא אדם שלטענתו נמצא בעצמו על הכוונת כבר יותר משלושה עשורים.

האיום כלפי טראמפ משתלב במסרים החריפים שמשמיע אחלאקי כלפי ארצות הברית וישראל. לדבריו, מתקפה נוספת נגד איראן תיענה בתגובה נרחבת, והוא מבקש להבהיר כי טהרן אינה מתכוונת להירתע מהאפשרות של עימות נוסף.

אחד האיומים הבולטים של אחלאקי הופנה כלפי האפשרות שארצות הברית תשתמש בפצצה המכונה "אם כל הפצצות", נגד יעדים באיראן.

בהתייחסו לאפשרות הזאת אמר השר האיראני כי ארצו כבר נערכה לתרחיש. "נקטנו את האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם פעולה כזאת, ואנחנו ממשיכים בעבודתנו בביטחון", הצהיר.

בהמשך שיגר איום מפורש לעבר הנשיא האמריקני: "אם הוא יטיל פצצה אחת, כדאי שיבדוק כמה מכוחותיו יצטרך להוציא מהאזור בשכיבה", אמר אחלאקי, כשהוא רומז לפגיעה בחיילים אמריקנים ולפינוי גופותיהם.

לטענתו, ההיערכות האיראנית היא אחת הסיבות לכך שוושינגטון נמנעה עד כה משימוש בפצצה.

האיום על טראמפ אינו עומד בפני עצמו. בנאומו בפני חברי הפרלמנט האיראני הזהיר אחלאקי כי תקיפה נוספת של ארצות הברית וישראל תוביל לתגובה חריפה מצד איראן.

"אם האויב האמריקני-ציוני ישגה שוב בחישוביו, תגובת העם האיראני ולוחמי האסלאם תהיה מפתיעה ונרחבת", אמר. הוא הוסיף כי ארצות הברית ובעלות בריתה יישאו באחריות להשלכות האזוריות והבינלאומיות של מתקפה נוספת.

לצד האיומים, הציג השר החדש את תוכניותיו לשיקום ולחיזוק התעשייה הצבאית האיראנית. בין יעדיו מנה הרחבת הייצור הביטחוני, קידום המחקר והפיתוח, שיתוף פעולה עם חברות פרטיות והתאמת משרד ההגנה לאיומים הביטחוניים הנוכחיים.

אחלאקי, שכיהן בעבר כראש ארגון התעשיות האוויריות של איראן, נתון לסנקציות אמריקניות ואירופיות בשל מעורבותו בפעילות הקשורה לתוכנית הטילים האיראנית. הוא גם התחייב להמשיך ולחזק את מה שטהרן מכנה "חזית ההתנגדות".