רגע לפני שהם חוזרים בהמוניהם לאצטדיון הביתי, אצטדיון טדי שבבירה, הודיעה בית"ר ירושלים על הסדרי נגישות עבור אוהדיה הלומי הקרב והנכים.

במועדון מהבירה אמרו כי על מנת לאפשר לכל אוהד ואוהדת ליהנות מחווית המשחק בצורה נוחה, בטוחה ומותאמת לצרכיהם, הוסדרו הוסדרו אזורי צפייה נגישים, מרחבים שקטים ומתחמים ייעודיים עבור אוהדים הזקוקים להתאמות מיוחדות.

על פי הודעת המועדון הירושלמי, האוהדים המתניידים בכיסאות גלגלים ייכנסו מעתה דרך היציע הצפוני, יחד עם מלווה אחד, כאשר היציע הצפוני מותאם ונגיש וכולל שירותים ומזנונים נגישים, לצד רמפה ייעודית המאפשרת צפייה נוחה במשחק.

עוד הודיעו במועדון הבית"רי, על הקמת מרחב מותאם להלומי קרב, מתמודדי פוסט טראומה ואוהדים עם מוגבלויות נוספות, כאשר מתחם ייעודי זה יהיה ביציע הדרומי, בסמוך לשער 19, כאשר המתוחם יהיה משולט עבור הלומי קרב, מתמודדי פוסט טראומה ואוהדים עם מוגבלויות נוספות הזקוקים לסביבה מותאמת.

במתחם הוקצו מרחבים שקטים, המאפשרים לאוהדים להתרחק באופן זמני מהרעש, מהצפיפות ומהגירויים באצטדיון כשאלה נועדו לספק סביבה רגועה ובטוחה, בין היתר עבור אוהדים המתמודדים עם הצפה רגשית, פלאשבקים או תגובות חרדה.

בנוסף, במנהרה הסמוכה למתחם תוצב פינת ישיבה עם כיסא, שתאפשר למי שזקוק לכך לעצור, לשבת ולהירגע.

אוהדים המעוניינים לעבור למתחם יוכלו לפנות למאבטח במקום, בצירוף תעודה מתאימה. גם אוהדים שמקומם המקורי ביציע אחר יוכלו לפנות לסדרנים ולצוותי האבטחה, שיסייעו להם להגיע למתחם.

זאת ועוד, במסגרת הסדרי הנגישות, הוקצה ביציע הדרומי גם אזור המותאם לאוהדים המגיעים בליווי כלבי שירות וסיוע. לדברי המועדון, צוותי האצטדיון, הסדרנים והמאבטחים קיבלו הסברה ייעודית על תפקידם של כלבי השירות, חשיבותם עבור האנשים שאותם הם מלווים והדרך הנכונה להתייחס אליהם. במסגרת ההסברה הודגש הצורך להימנע מהפרעה לכלבי השירות בזמן עבודתם, לצד מתן סיוע מתאים לאוהדים המלווים בהם.

אוהדים המגיעים עם כלבי שירות וסיוע ויושבים ביציע אחר, יוכלו לפנות לסדרנים ולצוותי האבטחה לקבלת הכוונה וסיוע בהגעה לאזור המותאם.

במועדון אמרו כי "בית"ר ירושלים רואה חשיבות רבה בהנגשת חוויית המשחק לכלל אוהדיה, ותמשיך לפעול כדי שכל אוהד ואוהדת יוכלו להגיע לטדי, לעודד את הקבוצה ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהמשפחה הצהובה-שחורה".