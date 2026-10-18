הרב דוד ביגמן, נשיא ישיבת מעלה גלבוע, קובע כי אסור לרכוש שמן זית שהופק מזיתים המוחזקים כגזולים.

לדבריו, גם כאשר לא ניתן לדעת אם בקבוק מסוים מכיל שמן מזיתים גזולים, אין בכך כדי להתיר רכישה מבית בד שמצהיר כי הוא קונה זיתים כאלה.

בתשובה הלכתית שפרסם על רקע האירועים האחרונים, עוסק הרב ביגמן בשאלה אם מותר לקנות שמן זית מבית בד הרוכש זיתים מחווה שבה נמסקים גם עצים השייכים לשכנים פלסטינים. לצד פרסומים קודמים של כמה מרבני היישובים בגוש עציון ושל ארגון רבני צוהר, הוא מבקש להדגיש גם את אחריות הצרכן ואת השפעת הרכישה על המשך המעשים.

הרב ביגמן מסתמך על מקורות הלכתיים העוסקים בקניית סחורה גזולה, ובהם דברי השולחן ערוך: "ועון גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות; שאם לא ימצא לוקח, אינו גונב". מכאן, לדבריו, שגם מי שאינו מעורב בגזל עצמו צריך להביא בחשבון את משמעות הרכישה.

בדיונו מציג הרב ביגמן ארבע גישות הלכתיות ומבחין בין מצב שבו קיים חשש לגזל לבין סחורה המוחזקת כגזולה. לדבריו, "לא מצאנו הלכה למעשה היתר לקנות סחורה שהיא בחזקת גנובה, על בסיס שינוי מעשה". כלומר, עצם הפיכת הזיתים לשמן אינה מתירה בהכרח את רכישתו.

הוא מתייחס גם לשיטת הריב"ש, שלפיה לאחר ייאוש הבעלים ושינוי במעשה הגזלה, אין עוד איסור גזל בחפץ עצמו. ואולם, גם לשיטה זו הרכישה אסורה בשל הסיוע לעוברי עבירה. "גם לפי שיטת הריב"ש הסובר שאין כאן איסור גזל, הדבר אסור משום סיוע לעוברי עבירה", הוא כותב.

בסיכום תשובתו פוסק הרב ביגמן: "לפיכך אסור לקנות שמן שהופק מזיתים שהם בחזקת גזולים". לדבריו, גם חוסר היכולת לדעת מה מקור השמן בבקבוק מסוים אינו משנה את ההכרעה: "אין שום היתר לקנות שמן זית מבית הבד שמתהדר שהוא קונה זיתים גזולים".