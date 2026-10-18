המבט התורני על הבחירות | הרב חיים ירוחם סמוטריץ' שליט"א

הרב חיים ירוחם סמוטריץ' התייחס בשיעור שמסר בישיבת בית אל בנתניה למשמעות הרוחנית של ההשתתפות בבחירות, והסביר מדוע הוא רואה בהצבעה מצווה שיש לנהוג בה בכובד ראש.

"האם זו מצווה וקדושה? כן", אמר הרב. לשאלה מדוע אין מברכים על ההצבעה השיב: "שאלה טובה, אבל כידוע, בברכות יש כללים אחרים לגמרי. הרבה מצוות אין עליהן ברכה".

הרב שיתף בהנהגתו האישית ביום הבחירות: "אני מתנהג בהנהגתי שלי. אני ביום הזה הולך עם חליפה. אני בבוקר של הבחירות בא עם חליפה, ואני הולך בבוקר, מיד אחרי התפילה, מוקדם. אני לא אוכל קודם, כדין מצווה. ככה אני נוהג".

לדבריו, משמעות הבחירות חורגת מההיבט הפוליטי: "אנחנו עכשיו ממליכים", והוסיף: "זה דיני נפשות, בגלל שזה נוגע למלחמה, ולמשפטים ולכלכלה, כל הדברים שנוגעים לחיינו". "זה נוגע לחיינו, לפיקוח נפש של האומה. מה יותר גדול מפיקוח נפש של האומה?", שאל.

בהמשך התייחס הרב למאבק נגד ממשלת מיעוט הנשענת על קולות שאינם יהודיים, והסביר את ההתנגדות העקרונית לכך באמצעות המושג ההלכתי "רובו ככולו".

"רובו מתוך כולו. זו מהות הלכתית", הסביר. "בכלל ישראל זה גם כן, בתנאי שיש רובו. אם חס ושלום אין רובו, זאת אומרת, אם מציגים את הרוב, 61, על ידי גויים, נעקר כל המהות".

הרב הדגיש כי מדובר בסוגיה רוחנית ולא רק פוליטית: "זה לא מנהלתי, זה לא חיסרון מנהלתי, זה חיסרון רוחני, זה חיסרון מהותי".

לסיום הסביר את קדושת ההשתתפות בהכרעות הציבוריות: "בזה אנו מקיימים ומבטאים כאן את כלל ישראל, וזו קדושה".