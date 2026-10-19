כנס הנני הרב דוד פנדל

"חובתנו כאזרחים וכרבנים לדבר פוליטיקה, לדבר מחשבת ישראל, לדבר תורת ישראל, לדבר ארץ ישראל". כך אמר הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, בריאיון שנערך עמו בכנס "הנני", כשהתייחס להשתתפותם של רבנים בשיח הפוליטי לקראת הבחירות.

הרב פנדל נשאל אם ההשתתפות בכנס והבעת עמדה פוליטית לצד רבנים נוספים עוררו התלבטות, והשיב כי בעיניו העיסוק בבחירות קשור בראש ובראשונה לאחריות ציבורית ולמצוות הנוגעות לעם ישראל ולארץ ישראל.

"אנחנו דיברנו על המצווה לבחור", אמר, וקשר את ההצבעה לסוגיות של יישוב הארץ, חיזוק התורה ועניינים שבקדושה.בהקשר זה התייחס גם לסכנה שבהצבעה למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. לדבריו, כאשר ההצבעה אינה מתורגמת לייצוג בכנסת, עלולה להתבטל התועלת הציבורית והדתית שהוא מייחס למעשה הבחירה.

הרב פנדל הזהיר גם מפני האפשרות שתקום ממשלת שמאל, ותיאר זאת במונחים דתיים של חילול השם. הוא הדגיש כי בעיניו מדובר בסוגיות הנוגעות לייעודו של הציבור ולא רק למאבק בין מפלגות.

כדי להסביר את תפיסתו הרחבה, הזכיר הרב את מצוות חנוכה, שאותה תיאר כמצווה בעלת ממד כלל־ישראלי וציבורי. לדבריו, יש חשיבות לכך שאנשים יעסקו בענייני הכלל ויראו בהם חלק מעולמם התורני.

"זו שמחה שאנשים יהיו עסוקים בכלל", אמר, והבהיר כי מבחינתו העיסוק אינו מסתכם בפוליטיקה המפלגתית. כאשר נשאל כיצד הוא משיב לתלמידים התוהים מה הקשר בין בית המדרש לפוליטיקה, הקפיד להבחין בין אחריותם של הרבנים להשמיע את עמדתם לבין חירותם של התלמידים לקבל החלטות בעצמם.

"קודם כול אתם אנשים עצמאיים, תעשו מה שאתם מבינים", אמר. לצד זאת הוסיף כי על רבנים מוטלת חובה לעסוק בשאלות ציבוריות הנוגעות לתורה, לעם ולארץ.

בהמשך הריאיון הביע הרב פנדל צער על כך שהציבור הציוני־דתי לא הצליח להגיע לאחדות פוליטית.

"מאוד עצוב שלא הצלחנו בציונות הדתית התורנית להתאחד", אמר. עם זאת, הוא הדגיש את גודלו ואת עוצמתו של הציבור הציוני־דתי ברחבי הארץ, וקשר את האחריות הציבורית גם למחיר הכבד ששולם בתקופת המלחמה.

לדבריו, בהספדים לחללים הובטחה מחויבות להמשיך ולפעול למען הערכים שלמענם נאבקו. הרב הזכיר בהקשר זה את ארץ ישראל השלמה, את התורה ואת הזהות היהודית. את דבריו חתם בהדגשה כי אלה הנושאים שבהם הוא מבקש לעסוק: "ארץ ישראל השלמה, תורה שלמה, זהות יהודית. בזה אנחנו עוסקים, זה לא פוליטיקה".