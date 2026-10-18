הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות לכנסת, שיתקיימו ב-27 באוקטובר, בעקבות החשש מהסלמה ביטחונית באחת הגזרות.

ההחלטה החריגה מתקבלת על רקע הדריכות המוגברת במערכת הביטחון לקראת הבחירות בישראל, ובצל החשש כי איראן או אחת משלוחותיה במזרח התיכון ינסו לנצל את התקופה הרגישה.

בשבוע שעבר דווח כי בצה"ל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור, ובפרט אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובכלי טיס בלתי מאוישים שמבצעת איראן.

למרות המתיחות, במערכת הביטחון הבהירו כי אין בשלב זה מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה של איראן או חיזבאללה לפתוח במתקפה נגד ישראל.

אחד התרחישים המרכזיים שמעסיקים את גורמי הביטחון הוא הידרדרות בלתי מתוכננת לעימות רחב. החשש הוא שפעולה מוגבלת מצד איראן, החות'ים או אחת משלוחותיה האחרות תוביל לתגובה ישראלית, ובהמשך להסלמה במספר זירות.

תרחיש נוסף שנבחן הוא טעות בהערכת כוונות הצד השני, שבמסגרתה צעדי היערכות הגנתיים יתפרשו כהכנות למתקפה ויגררו תגובות צבאיות.

הרמטכ"ל זמיר כבר הזהיר בשבוע שעבר, במהלך הערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז, מפני האפשרות להידרדרות ביטחונית. "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה", אמר זמיר.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בשבוע שעבר לאפשרות של עימות נוסף עם איראן, והזהיר בריאיון לערוץ 14: "אם איראן תתקוף אותנו היא תעשה את טעות חייה. יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, ואני לא מציע למישהו מאויבנו לנסות אותנו. בשום צורה".

המתיחות הביטחונית מתרחשת בתקופה פוליטית רגישה במיוחד, כאשר הבחירות בישראל צפויות להתקיים ב-27 באוקטובר, ושבוע לאחר מכן, ב-3 בנובמבר, ייערכו בחירות האמצע בארצות הברית.