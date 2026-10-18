כנס הנני הרב יהודה זולדן

"פעם בארבע שנים אנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת". כך אמר הרב יהודה זולדן בריאיון בכנס "הנני", כשהסביר מדוע הוא רואה בהשתתפות בבחירות לא רק זכות אזרחית, אלא גם מצווה הקשורה לשלטון ולריבונות של עם ישראל.

הרב זולדן נשאל על החיבור בין קריאת "הנני", המזוהה עם דרכו של הרב חיים דרוקמן, לבין פעילות פוליטית לקראת הבחירות. לדבריו, החיבור הזה טבעי ומתבקש.

"יש אנשים שפועלים כל השנים, חברי כנסת, אנשים שעובדים בתחום", הסביר. "התפקיד שלנו, לפחות פעם בארבע שנים, להיות שותפים וכך לתת להם את הכוח".

לדבריו, ההשתתפות בבחירות מאפשרת לציבור להשפיע על המשך העשייה של נבחריו. הוא הביע רצון שהפעילות שנעשתה בשנים האחרונות תימשך, והדגיש את חשיבות המעורבות של האזרחים בתהליך.

כשנשאל אם הוא רואה בהצבעה מצווה ממש, השיב בחיוב והביא את הפסוק "שום תשים עליך מלך".

הרב זולדן הסביר כי אף שבמדינת ישראל אין מלוכה, שאלת השלטון והריבונות נוגעת בעיניו לאותו יסוד תורני. "אין לנו מלכות, אבל שלטון וריבונות זה חלק מהעניין", אמר.

בהמשך התייחס הרב לאופיו של כנס "הנני" ולפעילות המצופה ממשתתפיו לקראת הבחירות. כשנשאל אם המשתתפים צפויים לפעול בסביבתם הקרובה כדי להסביר את עמדתם ביחס למפלגת הציונות הדתית, השיב כי הוא מניח שכך ינהגו.

"כל אחד במעגל שלו, במשפחה, בחברים, בשכנים", אמר, והוסיף כי כל אדם צריך תחילה לברר לעצמו את עמדתו ולאחר מכן להסבירה לאחרים.

הרב זולדן התייחס גם לכך שהציבור הדתי־לאומי אינו מצביע כולו לאותה מפלגה, וכי בתוכו מתקיימות השקפות שונות בנושאים דתיים, חברתיים וכלכליים.

"זה ציבור מאוד מאוד איכותי", אמר. "כל אחד יש לו גם תפיסות עולם אחרות, ויש כל מיני כיוונים, גם מבחינה דתית, גם מבחינת תפיסות עולם חברתיות וכלכליות ואחרות". לדבריו, ריבוי הדעות הוא חלק מהמאפיינים של הציבור הדתי־לאומי. לצד זאת הביע הערכה לפעילות מפלגת הציונות הדתית בשנים האחרונות, אף שהבהיר כי יש תחומים שבהם נדרשת עבודה נוספת.

"יש הרבה מה לתקן, הרבה מה להוסיף ולשפר", אמר. "אבל בסך הכול, בתמונה הכוללת, תמונה מאוד מאוד יפה, ועשו עבודה מאוד יפה".