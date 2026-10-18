נתניהו: בן גביר יהיה בממשלה, הליכוד ישמור על תיקי הביטחון והביטחון הלאומי

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום (ראשון) כי בכוונתו להמשיך את השותפות הקואליציונית עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם לאחר הבחירות, ודחה את הטענות שלפיהן הוא מתכנן להוציא את מפלגותיהם מהממשלה הבאה.

במהלך מפגש עם עיתונאים נשאל נתניהו האם הממשלה הרחבה שהוא מבקש להקים לאחר הבחירות תכלול גם את מפלגתו של בן גביר.

"חד משמעית", השיב ראש הממשלה. נתניהו התייחס לסערה שהתעוררה בעקבות הצהרתו כי הוא מעוניין להשאיר את תיקי הביטחון והביטחון הלאומי בידי הליכוד, והבהיר כי אין בכך כוונה לוותר על השותפות עם עוצמה יהודית.

"זה סתם ספין. אמרתי שאני אשאף כמיטב יכולתי - וזה תלוי בתוצאות הבחירות - לשמר את משרד הביטחון ואת המשרד לביטחון לאומי בליכוד, משום שאני חושב שזה רצוי במפלגת שלטון, והליכוד זה השדרה הבסיסית של המחנה הלאומי. אין דבר אחר", אמר.

ראש הממשלה תקף גם את הניסיונות להציג חלופה פוליטית ימנית שאינה כוללת את הליכוד. "'אנחנו נקים ימין אחר'? אין ימין אחר בלי הליכוד. על מה אתם מדברים? זו הכול אחיזת עיניים", הצהיר.

נתניהו שב והדגיש כי רצונו להחזיק בתיקים הביטחוניים אינו מעיד על שינוי בהרכב הקואליציה המתוכננת. "ולכן רצוי מאוד שהמשרדים האלה יהיו אצלנו, אבל אין ספק שנעשה את אותה קואליציה. עבדנו היטב יחד, גם עם סמוטריץ'", אמר.

לדבריו, בניגוד לגורמים פוליטיים אחרים במחנה הימין, בן גביר וסמוטריץ' הבהירו כי הם מחויבים להמשך השותפות עם הליכוד. "ואני חייב להגיד שהם שניהם אומרים דבר אחד: הם אומרים חד משמעית - אנחנו הולכים עם הליכוד ונתניהו", אמר.

בהמשך מתח נתניהו ביקורת על האפשרות שעופר וינטר ישתף פעולה עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לאחר הבחירות. "בניגוד, נניח, לווינטר, שאומר: שוקלים גם איזנקוט", אמר נתניהו, והזהיר כי מהלך כזה עלול להוביל להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

"אם אתה שוקל את איזנקוט, אתה שוקל את מחמוד עבאס. אין לאיזנקוט ממשלה בלי המפלגות הערביות. אין. זה לא קיים. מתמטית זה לא קיים", טען.

דבריו של נתניהו מגיעים לאחר המתיחות שנוצרה בינו לבין בן גביר בעקבות הצהרותיו על רצונו להשאיר את המשרד לביטחון לאומי בידי הליכוד.