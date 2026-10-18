כמעט שנתיים עברו מאז אירחה הפועל תל אביב משחק באולמה הביתי, היכל הדרייב-אין שבתל אביב.

זהו למעשה אחד מהמחלוקות הקשות שעמדו בין האוהדים האדומים של תל אביב לבעלים עופר ינאי, כשזה החליט על העתקת המשחקים הביתיים לאולמה של היריבה העירונית מכבי ת"א, היכל מנורה מבטחים במה שגרם ברבות הימים לאוהדים רבים לנטוש את הקבוצה.

כחלק מהניסיון לקרב את האוהדים בחזרה, החליטו בהפועל לחזור לאולם הביתי המקורי והערב (ראשון) זה סוף סוף קרה וברגל ימין כשניצחה את העולה החדשה מכבי אשדוד בתוצאה 67:81.

הפועל הגיעה למשחק הערב עם רוח גבית חזקה במיוחד כשניצחה פעמיים בשבוע הכפול במפעל היורוליג, כולל 91:81 על פנאתינייקוס בחוץ.

אחרי שהתקשתה במחזור הפתיחה וניצחה בקושי את הפועל באר שבע/דימונה במחזור הראשון של עונת 2026/27 עם 95:82 בזכות יכולת שיא של יוג'ין ג'רמן, הערב הפועל ניצחה בעיקר הודות להגנה הנהדרת במחצית השניה כשעצרה את האורחים מאשדוד על 19 נקודות בלבד.

גם הערב ג'רמן היה מעל כולם כשסיים את המשחק עם 31 נקודות ו-6 שלשות מ-12 ניסיונות בדרך למאזן מושלם בליגת העל שבכדורסל עם ניצחון שני ברציפות והפעם באולמה הביתי, היכל הדרייב-אין שבתל אביב.