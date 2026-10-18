28 שנים עברו מאז הפעם האחרונה בה ניצחה הפועל ירושלים את הפועל באר שבע במסגרת ליגת העל בכדורגל. היה זה ב-2 במאי 1998, כאשר ירושלים הסתפקה בשער אחד בכדי להכריע את הקבוצה מבירת הנגב.

הערב (ראשון) הייתה קרובה ירושלים לשחזר את אותו הניצחון באותה התוצאה בדיוק, כשזו הובילה מהדקה ה-35 על באר שבע העייפה, בזכות מבצע אישי נהדר של דמשקאן.

באר שבע שהגיעה מהמסע באירופה הייתה רחוקה מלהציג את יכולתה ועם פתיחת המחצית השניה נאלצה לבצע חילוף מהיר כשקשרה המצויין ונטורה שרק נכנס כמחליף, יצא בשל פציעה לאחר 4 דקות בלבד.

נדמה היה שבאר שבע בדרך להפסד ביתי, אך אז נכנס לכר הדשא החלוץ האדיר שלה, איגור זלאטנוביץ'.

4 דקות לאחר שנכנס כמחליף השווה זלאטנוביץ' את התוצאה וכעבור 10 דקות כבש בפנדל את השני שלו והשני של באר שבע במשחק, שער שקבע מהפך וניצחון של המארחים מבירת הנגב שמחברים ניצחון רביעי ברציפות בליגת העל הישראלית ותשיעי רצוף על האורחים מהבירה.

באר שבע משתווה בכמות הנקודות למכבי והפועל ת"א ונמצאת בפיגור שתי נקודות בלבד ממכבי חיפה. הצמרת בטבלת ליגת העל בכדורגל צמודה מתמיד.