בשתת משחקי הליגה האחרונים שלה מול עירוני קריית אתא, ניצחה מכבי ת"א בהפרש מצטבר של 125 נקודות, ממוצע של כמעט 21 נקודות למשחק כשהם קולעים 621 נקודות בסך הכול, ממוצע של 103.5 לערב.

הערב (ראשון) שוב הביסה מכבי ללא רחם את קריית אתא, כשקלעה 116 נקודות בדרך לניצחון ביתי גדול בתוצאה 89:116, במשחק בו זהות המנצחת לא הוטל בספק לרגע.

מכבי הגיעה למשחק הערב עם רוח גבית אחרי הניצחון הדרמטי, השני במספר במפעל היורוליג האירופי ביום חמישי האחרון, כשהפתיעה את ולנסיה הספרדית בחוץ.

מי שהיה אחראי לאותו ניצחון היה בין היתר הקפטן ג'ון דיברתולומיאו שסיים את המשחק בחמישי עם 100% הצלחה מחוץ לקשת השלוש כשצלף חמש שלשות מ-5 ניסיונות.

גם הערב היה הקפטן התל אביבי למצטיין במשחק, כשהפעם קלע 7 שלשות במה שהיה לשיאו האישי בקריירה.

אחרי רבע ראשון בו מכבי הובילה במעט, עם 23:36, ברבע השני העלתה מכבי הילוך ובעוד שהיא מצליחה לעצור את האורחים מהצפון על 8 נקודות בלבד, היא עצמה קלעה 29 נקודות בדרך ליתרון שיא בירידה להפסקת המחצית, עם 31:65.

מכבי חזרה למחצית השניה והמשיכה בדיוק מהמקום בו סיימה את המחצית הראשונה, כאשר ככל שנקפו הדקות הלך הפער ותפח, כשלוח התוצאות הראה 39:84.

הרבע האחרון היה לפרוטוקול בלבד. זה נגמר עם 89:116 לזכות מכבי ששומרת על מאזן מושלם בליגת העל הישראלית. הרבה מעל לכל היתר.