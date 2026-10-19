צה"ל פתח את שבוע ההוקרה לחיילים הבודדים, המוקדש לאלפי המשרתים המתמודדים עם אתגרי השירות הצבאי ללא מעטפת משפחתית קרובה.

במהלך השבוע מבקש הצבא להביע הערכה לחיילים ולחיילות המשרתים במגוון יחידות ותפקידים, ובהם כ-2,000 חיילים בודדים המשרתים בתפקידי לחימה.

שבוע ההוקרה מתקיים ביוזמת מרכז הבודדים בצה"ל שבאגף כוח האדם, בשיתוף ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית (FIDF) והאגודה למען החייל. מטרתו להוקיר את תרומתם של החיילים הבודדים לביטחון המדינה ואת המחויבות שהם מפגינים לאורך שירותם.

על פי הנתונים שפרסם צה"ל, אוכלוסיית החיילים הבודדים מורכבת משתי קבוצות מרכזיות: כמחציתם מוגדרים חיילים בודדים מובהקים, וכמחציתם מוגדרים חיילים חסרי עורף משפחתי.

גם מבחינת ההרכב המגדרי עולה תמונה מגוונת: כ-40% מהחיילים הבודדים הן נשים, וכ-60% הם גברים. גיל הגיוס הממוצע בקרב אוכלוסייה זו עומד על 21.

נתוני הצבא מצביעים גם על מספר החיילים שעלו לישראל והתגייסו בשנים האחרונות. בשנת 2023 עלו והתגייסו כ-200 חיילים, בשנת 2024 עמד מספרם על כ-500, ובשנת 2025 עלו והתגייסו כ-400 חיילים.

לצד החיילים שהגיעו לישראל כדי לשרת בצה"ל, נמצאים בשורות הצבא גם חיילים המוגדרים חסרי עורף משפחתי. עבורם, כמו עבור יתר החיילים הבודדים, השירות הצבאי כרוך בהתמודדות עם אתגרים הנובעים מהיעדרה של מעטפת משפחתית קרובה.

בצה"ל מדגישים כי החיילים הבודדים ממלאים תפקידים משמעותיים ביחידות השונות ותורמים מדי יום לביטחון המדינה. שבוע ההוקרה נועד להביע תודה על שירותם, על נחישותם ועל המחויבות שהם מגלים, לצד ההכרה באתגרים הייחודיים המלווים אותם במהלך השירות.