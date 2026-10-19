טקס דתי בכנסייה בעיר גואיאקיל שבאקוודור הסתיים באסון, לאחר שצלב עץ כבד התנתק מהקיר ונפל על ראשו של הכומר שניהל את התפילה.

הכומר פטריסיו אלפרדו סאנצ'ס מולינארי נהרג כתוצאה מהפגיעה, שהתרחשה לעיני המתפללים ותועדה בשידור חי ברשתות החברתיות.

האירוע התרחש בשעה שהטקס הועבר בשידור חי באמצעות חשבונו של הכומר ברשתות החברתיות. על פי דיווח בעיתון המקסיקני "אל הרלדו דה מקסיקו", התאונה התרחשה כמעט חצי שעה לאחר תחילת השידור.

הפגיעה הפתאומית תועדה במצלמה, ובתיעוד נשמעות צעקותיהם של הנוכחים בכנסייה.

Priest Patricio Alfredo Sánchez Dies After a Heavy Cross Falls on Him During a Live Broadc

תיעוד קשה לצפייה

לאחר פרסום ההודעה החלו עוקבים של סאנצ'ס לפרסם ברשתות החברתיות הודעות אבל ותנחומים בעקבות מותו.

למרות התיעוד של רגע הפגיעה - נסיבות התאונה עדיין אינן ברורות. על פי דיווח בכלי התקשורת המקומי, לא נמסר הסבר רשמי, לסיבה שבגללה התנתק צלב העץ מהקיר.