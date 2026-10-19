בבירת הונגריה נחנך בית כנסת שנסגר לפני יותר מעשור, בעקבות פטירתם של המתפללים הוותיקים בו, שניסו לשמר את המבנה והקהילה מאז תחילת שנות ה-90.

בית הכנסת, ברחוב דספי, הוקם לפני 150 שנה והוא משמש את קהילת הצעירים של תנועת הנוער C-teen כאשר המתפלל ה"מבוגר" ביותר שם הוא שליח חב"ד הרב צמי בסמן, בראשית שנות ה-30 לחייו.

הרב בסמן, מה זאת אומרת "בית כנסת לצעירים"?

"מדובר בבשורה קהילתית וחינוכית ראשונה מסוגה. המטרה שלנו היא לא רק לייצר עוד מניין או מקום תפילה שמיועד לנוער עד גיל 18, אלא מקום שמונהג ומנוהל כולו על ידם: בעלי התפקידים, ראשי הקהילה ומארגני הפעילות השוטפת הם הנערים עצמם. אנחנו רוצים שכל צעיר שנכנס בדלת ירגיש שזה הבית שלו, שהוא לא רק משתתף פסיבי - אלא מקבל אחריות מלאה לעיצוב החיים היהודיים שלו ושל החברים שלו".

מה ההיסטוריה של בית הכנסת?

"הקהילה כאן נוסדה ב-1870 בתוך מבנה ששימש קודם לכן כאורווה, והתפללו בו סבלים ועגלונים יהודים שכונות 'בעלי הכובעים האדומים'. לאורך השנים פעל במקום 'חדר' ותוכניות נוער ובמשך עשרות שנים נשמרה בו הגחלת האורתודוקסית הודות למסירות של לאסלו הרצוג ז"ל, שקירב את צעירי הקהילה באזור. למרבה הצער, לאחר פטירתו והתמעטות הקהילה, החיים הדתיים במקום נדמו לפני למעלה מ-10 שנים ולמעשה בית-הכנסת - ששייך לקהילה האורתודוקסית הותיקה - היה נעול. תחיית המקום מחדש זו 'תחיית העצמות היבשות' וכפי שאמר ראש העיר בטקס הפתיחה, זה לא ניתוק מהעבר, אלא ההמשך הטבעי שלו".

בית הכנסת ברחוב דספי אינו היחיד. הפתיחה שלו מגיעה כחלק ממגמה נרחבת בהונגריה של גאולת בתי כנסת היסטוריים.

"בהחלט, מדובר בתהליך נרחב ומרגש של החייאת בתי כנסת שננטשו, הוחרמו או שינו את ייעודם בתקופת השואה והשלטון הקומוניסטי. 'איגוד שומרי תורה בהונגריה( (EMIH - בהנהגת הרב הראשי להונגריה השליח הרב שלמה) כובש פועל כבר שנים להשיב את המבנים הללו לידיים יהודיות ולהחזיר להם את קול התורה והתפילה. רק לאחרונה, בערב יום הכיפורים, נחנך מחדש בית הכנסת ההיסטורי ברובע ראקושפלוטה בבודפשט.

הרב צמי בסמן צילום: דוברות

המבנה הזה, שהוקם במקור על ידי הרב מיכאל-יצחק דושינסקי זצ"ל, הוחרם בשואה ולאחר מכן שימש במשך עשרות שנים כמחסן ספרים ועיתונים של הספרייה הלאומית ההונגרית. לאחר ארבע שנות מאמץ ושיפוץ מקיף, הוא הושב לקהילה ופתח את שעריו למתפללים. בית הכנסת ברחוב דספי הוא כבר בית הכנסת ההיסטורי השישי שחוזר לפעילות במסגרת הפרויקט הגדול הזה - לצד בתי כנסת היסטוריים נוספים כמו בית הכנסת העתיק באובודה שנבנה לפני כ-250 שנה והוחזר לקהילה. בכל מקום שבו היה חושך ודממה - אנחנו מחזירים אור וחיים".

איך מגיבים היהודים והלא יהודיים המקומיים עם פתיחתו מחדש של בית-הכנסת?

"יש התרגשות גדולה. אני מזכיר שהונגריה היא אחד המקומות הבודדים בעולם שיהודים וגם ישראלים יכולים להסתובב בהם ללא מורא. המסר מפתיחת בית-הכנסת, בעיקר כלפי הצעירים, הוא שהיהדות אינה משהו פסיבי שירשנו מהעבר, אלא חוויה חיה, תוססת ומלאת גאווה. המטרה הברורה שלנו היא למלא את בית הכנסת בלימוד ובתפילה. אנחנו רוצים שכל נער ונערה שידרכו כאן ידעו שיש להם קהילה, שיש להם מקום להתפלל וללמוד בו, ושחיי התורה והמצוות הם מקור הגאווה הכי גדול שלהם".