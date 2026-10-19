מבצע מעצרים בבנימין משטרת ישראל

עשרה חשודים נעצרו לפנות בוקר (שני) במבצע משטרתי נרחב באזור בנימין, בעקבות אירועי האלימות החמורים שהתרחשו בסוף השבוע האחרון, ובהם תקיפת אשת תקשורת והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים באזור הכפר טייבה.

המבצע, שקיבל את השם "עלה של זית", נערך בהובלת מחוז ש"י במשטרה ובשיתוף שירות הביטחון הכללי, בליווי לוחמי מג"ב וכוחות צה"ל. הכוחות פשטו על מספר מוקדים באזור בנימין, עצרו חשודים, תפסו ממצאים שעל פי המשטרה קושרים אותם למעשים המיוחסים להם והחרימו מספר כלי רכב.

הפשיטות נערכו לאחר שורה של פעולות חקירה שביצעה היחידה המרכזית במחוז ש"י מאז אירועי סוף השבוע. החוקרים אספו ראיות וממצאים, גבו עדויות ופעלו לאיתור המעורבים באירועים.

לצד החשדות למעורבות באירועי האלימות, הפעילות כוונה גם נגד חשודים בהפרת צו אלוף האוסר כניסה לשטח צבאי סגור ובעבירות בנייה בלתי חוקית.

במבצע השתתפו עשרות רבות של שוטרים מתחנות מרחב שומרון, לוחמי יס"מ וכוחות תגבור מחוזיים, לצד לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל. יחידת "רקיע" סייעה לכוחות מהאוויר במהלך הפעילות במספר המוקדים.

עשרת החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות המשטרה במרחב שומרון, בהתאם לחשדות המיוחסים לכל אחד מהם. במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה יוחלט על הבאתם לבית המשפט לדיון בעניינם.

מפקד מחוז ש"י, ניצב פינצ'י, התייחס הבוקר למבצע והדגיש כי המעצרים הם חלק מחקירה המתנהלת מאז אירועי סוף השבוע.

"לפנות בוקר יצאנו למבצע 'עלה של זית', יחד עם שב"כ ובליווי כוחות מג"ב וצה"ל, במטרה לעצור חשודים במעורבות באירועי האלימות החמורים שהתרחשו במהלך סוף השבוע", אמר.

הוא הוסיף: "מאז האירועים אנו פועלים לאיסוף ראיות, ממצאים ועדויות ולגיבוש תשתית ראייתית שתאפשר את מיצוי הדין עם המעורבים".

הפעילות הנרחבת מגיעה על רקע שני האירועים שנכללים בחקירה: תקיפתה האלימה של אשת תקשורת והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים ששהו באזור הכפר טייבה בבנימין. במשטרה מבקשים כעת לבסס את התשתית הראייתית ולברר את חלקם של החשודים שנעצרו באירועים השונים.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התייחס אף הוא למבצע והדגיש את מחויבות המשטרה לאכיפת החוק ללא הבחנה בין זהותם של החשודים.

"החוק ביהודה ושומרון חל על כולם, ללא הבדל זהות או השתייכות. משטרת ישראל מחויבת לאכיפה מקצועית, שוויונית וללא משוא פנים, על בסיס ראיות ובהתאם לדין", אמר המפכ"ל.

לוי ביקש גם להבחין בין תפקידם של גורמי הביטחון במניעת אירועי אלימות לבין תפקידה של המשטרה בחקירת האירועים לאחר התרחשותם.

"לצד זאת, יש להבחין בין האחריות למניעת אירועים בשטח לבין האחריות לחקירה ולאכיפה לאחר התרחשותם", הבהיר. המפכ"ל חתם בהתחייבות להמשך שיתוף הפעולה בין גופי הביטחון: "נמשיך לפעול בתיאום עם כלל גורמי הביטחון, לחיזוק הביטחון ושלטון החוק ולמיצוי הדין עם מי שיוכח כי עבר על החוק".