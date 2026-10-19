קלודיה מדינה, אזרחית ישראלית העוסקת בליווי ישראלים הנוסעים לטורקיה לצורך השתלות שיער, נקלעה לעימות עם קבוצת מפגינים בקניון איסטיניה פארק באיסטנבול.

על פי דיווחים בתקשורת הטורקית, כ־20 עד 25 בני אדם היו מעורבים בתקרית, שהחלה בוויכוח מילולי והסלימה לעימות פיזי.

לפי הדיווח באתר החדשות הטורקי Türkiye Today, כוחות משטרה וצוותים רפואיים הוזעקו למקום בעקבות התקרית. מדינה הוצאה מהקניון בליווי מאבטחים, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.

על פי הדיווח, פעילים פרו־פלסטינים שהבחינו במדינה בעת שערכה קניות בקניון הניפו דגלי טורקיה ופלסטין וקראו קריאות נגדה. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו המפגינים קוראים בין היתר: "הלאה הציונות! אנחנו לא רוצים ציונים במדינה שלנו".

בתקשורת הטורקית דווח כי מדינה, המחזיקה באזרחות ישראלית וטורקית, עמדה בתקופה האחרונה במוקד ביקורת ברשתות החברתיות בשל קשריה עם ישראל ופעילותה בתחום תיירות המרפא. גורמים פרו־פלסטיניים טענו כי היא מסייעת גם לחיילים ישראלים המגיעים לטורקיה לקבלת טיפולים רפואיים ולינה. מדובר בטענות שהועלו נגדה, ולא בעובדות שאומתו באופן עצמאי.

עוד דווח כי יומיים לפני התקרית הגישה קבוצה פרו־פלסטינית תלונה נגד מדינה לפרקליטות הראשית באיסטנבול.

לפי הדיווחים, במהלך העימות לא נעשה שימוש בנשק או בסכינים. לא פורסם מידע מאומת על פציעתה של מדינה. בעקבות האירוע פונה הקניון, וכוחות הביטחון המקומיים פתחו בחקירה.