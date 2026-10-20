תיעוד לוחמי צה"ל נכנסים לכפר בני נעים שבהר חברון בכלי רכב פתוחים, במסגרת כתבה של אליה אביב בערוץ 14, עומד במוקד קריאה של מפלגת זהות לשינוי תפיסת הביטחון של ישראל.

במפלגה טוענים כי פעילות הלוחמים ממחישה את היתרונות שבפעולה צבאית גלויה והתקפית על פני הסתמכות על מיגון והגנה פסיבית. בכתבה ששודרה השבוע נראו הלוחמים נכנסים לעומק הכפר באמצעות כלי רכב מסוג האמר, ללא מיגון סגור. על פי התיאור שהציגו במפלגה, במהלך הפעילות לא נתקלו הכוחות ביידוי אבנים, בבקבוקי תבערה או במטענים.

בזהות רואים בכך ביטוי לתפיסה שלפיה נוכחות צבאית המפגינה ביטחון ונחישות עשויה להשפיע על התנהגות האוכלוסייה העוינת. עם זאת, מדובר בפרשנות של המפלגה לאירוע המתועד.

ההתייחסות לפעילות בבני נעים מלווה בביקורת רחבה יותר על מדיניות הביטחון הישראלית בעשורים האחרונים. במפלגה קושרים את התפתחות תפיסת המיגון לתקופה שלאחר הסכמי אוסלו, וטוענים כי ההסתמכות הגוברת על אמצעי הגנה פגעה ביכולת ההרתעה.

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במסגרת הדברים מובא גם זיכרון אישי מתקופת המאבק נגד הסכמי אוסלו. הכותב מתאר כיצד סירב למגן את רכבו ברשתות ובחר לנסוע כשדגל ישראל גדול מתנוסס עליו. לדבריו, גם רעייתו ציפי, שהסתייגה בתחילה מהמהלך, אימצה בהמשך את ההחלטה.

"החוק הבסיסי במזרח התיכון הפך ברור: אמצעי מיגון לא יגנו עליך כשאתה מתחבא מאחוריהם - אתה מזמין את האויב להתקפה", נכתב.

לטענת המפלגה, מתקפת 7 באוקטובר המחישה את מגבלותיה של תפיסת הביטחון שהתבססה על גדרות, מכשולים ואמצעי מיגון. בזהות מבקשים להחליף אותה במדיניות שתעניק עדיפות ליוזמה התקפית ולהכרעה צבאית.

"ניצחון לעולם אינו מושג בזכות שכבת מיגון נוספת, אלא אך ורק בזכות הנחישות המנטלית והמבצעית של אלו שבאו לנצח ולא 'להכיל'", נכתב בהתייחסות המפלגה.

לצד הביקורת על תפיסת ההגנה, בזהות מותחים ביקורת גם על המשך העברת מזון ודלק לאויבים בזמן מלחמה, כלשונם, ועל מה שהם מגדירים כהיעדר נכונות מצד ההנהגה המדינית והצבאית להגיע להכרעה.

תמכו ברשימת "זהות", הרצה לבחירות בלוק טכני עם "הציונות הדתית". דאגו לכך שנציגי "זהות" (המשובצים במקומות ה-8, ה-10 וה-11 ברשימה) יוכלו להשפיע על השרים, ויחד נהפוך את האומץ של חיילינו בבני נעים למדיניות רשמית של מדינת ישראל!

המפלגה קוראת להציב בראש מערכת הביטחון הנהגה אזרחית בעלת תפיסת עולם ברורה, שאינה נשענת על הגישות הביטחוניות שהיו נהוגות בעבר. בין הצעדים שהיא מציעה נמצאים שינוי הרכב הפיקוד הבכיר, הפסקת הסיוע לאויב בזמן מלחמה ומעבר למדיניות המבוססת על התקפה, כיבוש והתיישבות.

את הדברים חותמת המפלגה בקריאה לתמיכה פוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. לפי הודעתה, רשימת זהות מתמודדת במסגרת בלוק טכני עם מפלגת הציונות הדתית, ונציגיה משובצים במקומות השמיני, העשירי והאחד עשר ברשימה.

במפלגה מבקשים לנצל את ההשתלבות ברשימה כדי להשפיע על מדיניות הממשלה ומערכת הביטחון. "יחד נהפוך את האומץ של חיילינו בבני נעים למדיניות רשמית של מדינת ישראל", נכתב בקריאה לתומכים.

הגיע הזמן לנצח!