שמעון אביקסר זקוק לעזרה צילום: באדיבות המצלם

שמעון אביקסר יצא להילחם בעזה, כמו רבים מחבריו למילואים, מבלי שידע איך חייו יתהפכו מן הקצה אל הקצה. במהלך המלחמה, הוא הוזעק משדה הקרב לבית החולים בו הייתה מאושפזת אשתו והספיק עוד להיפרד ממנה לפני שנפטרה ממחלת הסרטן בה נאבקה במשך שנים.

"חודשיים אחרי תחילת המלחמה כאשר הייתי בפעילות. הקפיצו אותי לבית החולים, הספקתי להיפרד ממנה ומיד לאחר מכן היא נפטרה", הוא מספר בכאב.

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בכמעט שלוש השנים שעברו מאז הוא נאבק כדי להחזיק את משפחתו, תוך כדי שהוא סוגר קרוב לאלף ימי מילואים, כולל פציעה וחמישה חודשי שיקום ממנה. במקביל לשלושת ילדיו שנותרו יתומים מאם, הוא מטפל גם בחמותו החולה במחלה קשה וכן באביו הסובל מבעיה רפואית קשה.

"עד עכשיו החזקתי את הבית לבד עם המשכורת של המילואים והמענקים שקיבלנו. הצלחתי לחיות ולהחזיק ברוך השם", מדגיש שמעון, "אבל בחודש האחרון במצב התדרדר מאוד מבחינה כלכלית. בשבוע שעבר, לפני שפתחתי את הקמפיין, ישבתי עם העובדת הסוציאלית וכשפתחתי את חשבון הבנק הבנתי שעוד חודש מהיום אני לא מצליח לשלם את הדברים הבסיסיים שנצרכים למשפחה".

ההכרה שיזדקק לעזרה לא הייתה קלה, אבל שמעון אביקסר לקח צעד אמיץ והחליט לבקש עזרה כדי לבנות את חייו וחיי משפחתו מחדש. "החלטתי לעשות את הצעד הזה כדי להרים את הבית, להחזיק את הילדים לדאוג לעתיד שלהם".

כעת הוא מבקש מהציבור לפתוח את הלב ומפנה פנייה מרגשת לציבור. "לי היה מובן מאליו שהייתי צריך במשך השנים האחרונות לתת ולהקריב מעצמי עבור המדינה. העם שלי תמיד לפני ואלה הערכים עליהם גדלתי. אני לא מצפה מהעם שיחזיר לי אבל אשמח שיוכלו לעזור לי. זה יכול להיות בכל דרך. יש הרבה דרכים לעזור".

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