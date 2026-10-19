מהומה אלימה פרצה הלילה (שני) בערד, לאחר שמאות חסידי גור התקהלו סביב ניידת משטרה בעקבות דיווח שגוי שלפיו שוטרים צבאיים הגיעו לעצור אברך המוגדר כעריק משירות צבאי.

בפועל, השוטרים שהגיעו למקום היו שוטרי משטרת ישראל, שנשלחו לבדוק דיווח על בכי של תינוק באחד הבתים בעיר.

סמוך לשעה אחת בלילה הופצה במערכת "צבע שחור", המשמשת להזעקת פעילים במקרים של חשש למעצר תלמידי ישיבות עריקים, התרעה על הגעת שוטרים צבאיים לביתו של אברך מחסידות גור ברחוב יהודה בערד.

בהודעה נכללה כתובת מגוריו של האברך וקריאה לציבור להגיע למקום ולמנוע את מעצרו. בעקבות ההתרעה הגיעו לאזור מאות חסידים, שחלקם חסמו רחובות והקיפו את הניידת.

על פי עדותו של פקח עירוני שהיה חלק מצוות השיטור העירוני, כ-200 חסידים הקיפו את הניידת וחסמו את דרכה. לדבריו, "עם יציאתי מהניידת, הותקפתי על ידי מספר אנשים מתוך הקבוצה, אשר הקיפו אותי מכל עבר, הפילו אותי לרצפה, ניסו לקחת פריטים מהחגורה שלי ולקחו ממני את מכשיר הקשר".

גם לאחר שהשוטרת והפקח הצליחו לשוב לניידת ולהסתגר בתוכה, נמשכה ההתפרעות. למקום הוזעקו כוחות מג"ב ויס"מ, ולניידת נגרם נזק, בין היתר למצלמה האחורית ולפגוש האחורי.

בהמשך התברר כי לא היה כל ניסיון לעצור אברך בשל אי-התייצבות לשירות צבאי. מערכת "צבע שחור" פרסמה הודעת הבהרה, שבה טענה כי קודם להפצת ההתרעה התקבלו כמה סימנים שהעלו חשד לפעילות של גורמי אכיפה צבאיים. לדבריה, רק לאחר הגעת התושבים ובדיקת הפרטים התברר כי מדובר בזיהוי שגוי.

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, גינה בחריפות את ההתפרעות ודרש לפעול נגד המעורבים. "אני מגנה את ההתפרעות האלימה של מאות חסידי גור הלילה בערד כנגד שוטרי משטרת ישראל היקרים", מסר מעיין. "אני דורש מהשר לביטחון פנים ומהמפכ"ל לפעול מיד לאכוף את החוק כנגד הפורעים העבריינים".

מעיין הוסיף: "יש לעצור את הפורעים האלימים כנגד שוטרי משטרת ישראל ולהביאם לדין. מדינת ישראל לא תהיה אנרכיה. לא ייתכן ששוטרים שמבצעים את עבודתם לאכיפת החוק יותקפו על ידי קבוצת תושבים שמנסים לפגוע בחוק ובאכיפת החוק".

לדבריו, "מי שפוגע בשוטרי משטרת ישראל יטופל במלוא החומרה האפשרית. יש חוק במדינה ואין לאפשר לאף אחד להפר אותו ולהפוך את שוטרי משטרת ישראל למטרה לפגיעה".