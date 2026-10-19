מבצע מעצרים בבנימין משטרת ישראל

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שני) לאירועי האלימות החמורים ביהודה ושומרון והבהיר כי האחריות לטיפול במתפרעים יהודים צריכה להיות מוטלת על משטרת ישראל ולא על צה"ל. במקביל, הדגיש כי אין בכוונתו להחזיר את השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד מתיישבים.

דבריו של כ"ץ מגיעים על רקע הביקורת בעקבות אירועי האלימות בסוף השבוע, ובהם תקיפת אשת תקשורת והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים באזור הכפר טייבה בבנימין.

"הטיפול באלימות החמורה של קומץ המתפרעים היהודים ביו"ש חייב להיות נתון לחלוטין לאחריות משטרת ישראל מחוז ש"י - כולל פעילות מניעה, חקירה והעמדה לדין", אמר כ"ץ.

לדבריו, "צה"ל לא צריך ולא יכול לעסוק באכיפה אזרחית, אלא להילחם בטרור הפלסטיני ולהגן על גבולות המדינה ועל היישובים היהודים ביהודה ושומרון ובקו התפר".

שר הביטחון התייחס לתוכנית שכבר גובשה בצה"ל להסדרת חלוקת האחריות בין הצבא למשטרה ביהודה ושומרון. "בהתאם להנחייתי, צה"ל הכין תוכנית מקיפה להסדרת פעילות האכיפה האזרחית ביו"ש, שמחלקת בין סמכות צה"ל בשטח לבין העברת האחריות לאכיפה האזרחית בפועל לידי מחוז ש"י במשטרת ישראל", הסביר.

כ"ץ הדגיש כי התוכנית אינה כוללת חידוש של השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד מתיישבים, שאותו ביטל עם כניסתו לתפקיד. "התוכנית לא כוללת המלצות להחזרת צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבי יו"ש - צעד דרקוני אותו ביטלתי עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון ואין בכוונתי להחזירו", הבהיר.

לדבריו, "צווים מנהליים הם לא הפתרון - אלא אכיפה משטרתית חזקה ויעילה".

שר הביטחון הוסיף כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול ליישום התוכנית בהקדם, תוך תיאום בין צה"ל למשטרה והקצאת תקציבים וכוח אדם למחוז ש"י.

דבריו מגיעים שעות לאחר מבצע המעצרים הנרחב שערכה המשטרה לפנות בוקר באזור בנימין, שבמסגרתו נעצרו עשרה חשודים במעורבות באירועי האלימות האחרונים.

המבצע, שכונה "עלה של זית", נערך בהובלת מחוז ש"י ובשיתוף שב"כ, לוחמי מג"ב וכוחות צה"ל. במהלכו פשטו הכוחות על מספר מוקדים, תפסו ממצאים והחרימו כלי רכב.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התייחס למבצע והדגיש כי המשטרה תפעל נגד מפרי חוק ללא הבחנה בזהותם. "החוק ביהודה ושומרון חל על כולם, ללא הבדל זהות או השתייכות. משטרת ישראל מחויבת לאכיפה מקצועית, שוויונית וללא משוא פנים, על בסיס ראיות ובהתאם לדין", אמר לוי.