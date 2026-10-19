ארבעה מתוך שמונת הפיגועים החמורים שביצעו בדואים בין השנים 2015 ל־2026 בוצעו בידי בעלי זיקה פלסטינית מובהקת.

הנתון הזה, המבוסס על חוות דעת ביטחונית של שירות הביטחון הכללי, עומד במרכזו של דוח ממשלתי חדש שמתריע מפני השלכות הקשרים בין החברה הבדואית בנגב לבין האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה.

הדוח מציג תמונה רחבה של התופעה: יותר מ־70 אלף בדואים בנגב, כ־22% מהאוכלוסייה הבדואית באזור, מוגדרים כבעלי זיקה פלסטינית בשל מוצאם מהרשות הפלסטינית או היותם צאצאים למשפחות שמקורן שם.

אלא שהנתון המשמעותי מבחינת מחברי הדוח אינו רק היקף האוכלוסייה, אלא גם הרכבה. כ־85% מבעלי הזיקה הפלסטינית הם בני הדור השני והשלישי, צעירים שנולדו לתוך המציאות הישראלית, אך על פי הדוח ממשיכים לשאת זיקה משפחתית פלסטינית.

הצוות, שהוקם מכוח החלטת ממשלה 3376 מספטמבר 2025, בחן את הקשרים בין הבדואים בנגב לבין יהודה ושומרון ורצועת עזה, ואת מה שהוא מגדיר כתהליכי פלסטיניזציה. מסקנתו היא כי מדובר בתופעה בעלת השלכות חברתיות וביטחוניות משמעותיות, המחייבת שינוי במדיניות הממשלה.

אחד החלקים המרכזיים בדוח נשען על חוות דעת ביטחונית שהעביר שירות הביטחון הכללי לצוות. לפי הנתונים, מאז שנת 2001 היו מעורבים בפעילות טרור יותר מ־1,200 בעלי זיקה פלסטינית מקרב החברה הערבית בישראל, בני הדור הראשון, השני והשלישי.

הנתון מתייחס לחברה הערבית בישראל בכללותה, ולא רק לאוכלוסייה הבדואית בנגב. עם זאת, בבחינת הפיגועים החמורים שביצעו בדואים בשנים 2015-2026 נמצא כי מחציתם בוצעו בידי בעלי זיקה פלסטינית מובהקת.

עוד מציין הדוח כי חלקם של בעלי הזיקה הפלסטינית בקרב המעורבים בפיגועי טרור עממי ובהפרות סדר אלימות גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה.

הממצאים הללו הובילו את הצוות לבחון לא רק את המעורבות באירועים ביטחוניים, אלא גם את המנגנונים שלדבריו מאפשרים את התרחבות התופעה לאורך השנים.

שני גורמים מרכזיים מסומנים בדוח כמזינים את התהליכים שעליהם הוא מתריע: שהייה בלתי חוקית של פלסטינים ביישובים הבדואיים בנגב ונישואים פוליגמיים לנשים פלסטיניות.

על פי ההערכות המובאות בדוח, בין 7,000 ל־10,000 נשים פלסטיניות מתגוררות בישראל במסגרת משפחות פוליגמיות. מחברי הדוח סבורים כי הנתונים הרשמיים משקפים רק חלק מהיקף התופעה.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2023, במחוז הדרום זוהו 7,159 גברים החשודים כפוליגמים וכ־16,250 נשים החשודות כנשואות להם. מבין הנשים הללו, כ־2,400 חסרות מעמד בישראל, ולפי הדוח קיים חשד שמדובר בנשים פלסטיניות.

אולם גם המספרים האלה, מדגיש הצוות, אינם מספקים תמונה מלאה. להערכתו, מדובר בהערכת חסר המבוססת על נתונים חלקיים, בעוד שהיקף התופעה בפועל גדול יותר.

מבחינת מחברי הדוח, לנישואים הללו יש משמעות החורגת מסוגיית הפוליגמיה עצמה. הם מצביעים על הקשר שבין הקמת משפחות חוצות גבולות, שהייה בלתי חוקית והעברת הזיקה המשפחתית הפלסטינית לדורות הבאים.

לצד הצגת הנתונים, הדוח אינו מסתפק בקריאה להגברת האכיפה. הצוות גיבש 39 המלצות בתחומי האזרחות, איחוד המשפחות, הפוליגמיה, המעברים, השהייה הבלתי חוקית וההשכלה.

אחת ההמלצות המשמעותיות ביותר נוגעת לזכאות לאזרחות של ילדים שנולדו לאזרחים ישראלים. הצוות ממליץ לבחון אפשרות לשלול במקרים מסוימים את הזכאות לאזרחות של צאצאי אזרחים ישראלים, כאשר ההורה השני שוהה בישראל שלא כחוק או כאשר האב מנהל תא משפחתי פוליגמי.

מדובר בהמלצה לבחינת שינוי מדיניות, ולא בהחלטה שכבר התקבלה.

המלצה נוספת מבקשת לבחון שלילה מוחלטת של האפשרות להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל במקרים מסוימים של שהייה בלתי חוקית ממושכת או חוזרת.

בתחום האכיפה ממליץ הצוות לקבוע מדיניות מחמירה כלפי פלסטינים השוהים בישראל שלא כחוק, לרבות נשים, ולהחמיר את הענישה על עבירות חוזרות.

גם בתחום השירותים האזרחיים מוצע שינוי משמעותי: צמצום מרבי של השירותים הניתנים לשוהים בלתי חוקיים, תוך החרגת שירותים מצילי חיים וטיפולים רפואיים דחופים.

בכל הנוגע לפוליגמיה, ההמלצות כוללות בחינת החמרת הענישה בגין נישואים פוליגמיים לנשים השוהות בישראל שלא כחוק, והרחבת האכיפה גם כלפי מי שמארגנים את הנישואים.

אחד הפערים שעליהם מצביע הדוח נוגע לאכיפה הקיימת נגד שהייה בלתי חוקית.

בשנת 2025 נפתחו 1,123 תיקים בגין שהייה בלתי חוקית, אולם רק 5% מהם עסקו בנשים. בשנת 2026, לפי הנתונים שהוצגו לצוות, שיעור התיקים הנוגעים לנשים ירד ל־3% בלבד.

הפער הזה מקבל משמעות מיוחדת על רקע הערכת הצוות כי אלפי נשים פלסטיניות מתגוררות בישראל במסגרת משפחות פוליגמיות ללא מעמד מוסדר.

מחברי הדוח מבקשים לשנות את מדיניות האכיפה כך שתחול גם על נשים השוהות בישראל שלא כחוק, ולא רק על גברים.

סוגיה נוספת שנבחנה היא הפיקוח על המעברים בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית. במעבר מיתר, למשל, עוברים מדי יום כ־7,000 כלי רכב, שחלק גדול מהם שייך לבדואים מהנגב המחזיקים באזרחות ישראלית.

לפי הנתונים שהוצגו לצוות, בשנת 2025 נתפסו במעברים שבאחריות רשות המעברים 1,198 ניסיונות התחזות ושימוש בתיעוד מזויף.

על רקע הנתונים הללו ממליץ הצוות לקדם שימוש באמצעי אימות ביומטריים במעברים, להרחיב את שיתוף המידע בין הרשויות ולהקים מנגנון שיאפשר דיווח על כניסה ויציאה משטחי הרשות הפלסטינית.

למרות הדגש הביטחוני והאכיפתי, הדוח כולל גם המלצות שנועדו להרחיב את אפשרויות ההשתלבות של החברה הבדואית בישראל.

אחד התחומים המרכזיים הוא ההשכלה הגבוהה. הצוות ממליץ להרחיב את אפשרויות הלימוד של צעירים בדואים במוסדות אקדמיים בישראל, ובמקביל לבחון צמצום של ההכרה בתארים המוענקים במוסדות פלסטיניים, בעיקר בתחומים רפואיים ופרה־רפואיים.

ההמלצה הזו משתלבת בתפיסה הרחבה שמציג הצוות: לצד צמצום השהייה הבלתי חוקית והידוק הפיקוח על הקשרים עם הרשות הפלסטינית, יש לפעול לחיזוק אפשרויות ההשתלבות של צעירים בדואים בתוך החברה הישראלית.

בסופו של הדוח עומדות בפני הממשלה 39 המלצות, חלקן בעלות השלכות אפשריות על זכויות אזרח, מעמד משפחתי ושירותים אזרחיים. בשלב זה מדובר בהמלצות הצוות, שיישומן יחייב בחינה וקבלת החלטות בידי הגורמים המוסמכים.

הצוות מדגיש כי לצד הצעדים המחמירים שהוא מציע, נדרשת גם הרחבה של ההזדמנויות העומדות בפני החברה הבדואית בישראל, ובמיוחד בתחום ההשכלה הגבוהה.