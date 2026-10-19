21 שנים אחרי שממשלת ישראל החליטה להקים אוניברסיטה בקריית שמונה ובגליל, החזון הופך למציאות.

מחר תיפתח שנת הלימודים האקדמית תשפ"ז באוניברסיטת תל חי, לראשונה במעמדה כאוניברסיטת המחקר ה-11 של מדינת ישראל.

עבור המוסד האקדמי הצפוני, שעבר את שנות המלחמה תוך התמודדות עם מציאות ביטחונית מורכבת, מדובר בנקודת ציון משמעותית. לא רק שינוי במעמד האקדמי, אלא גם חזרה למספרי הסטודנטים שנרשמו בתל חי לפני פרוץ המלחמה, לצד תוכניות להתרחבות משמעותית בשנים הקרובות.

קרוב ל-5,000 סטודנטים צפויים לפתוח את שנת הלימודים בארבע הפקולטות של האוניברסיטה. מדובר בגידול של כ-7% לעומת שנת הלימודים הקודמת, שבה למדו במוסד כ-4,700 סטודנטים.

הנתונים מקבלים משמעות נוספת כשמביטים על שנות המלחמה. בשנה הראשונה למלחמה, שבה התקיימו הלימודים באופן מקוון, עמד מספר הסטודנטים על כ-4,400 בלבד. כעת, עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, חוזרת תל חי להיקף הלומדים שאפיין אותה לפני פרוץ המלחמה.

אחד הנתונים הבולטים שמציגה האוניברסיטה הוא שמעל 70% מהסטודנטים הלומדים בה מגיעים מחוץ לאזור הגליל. מבחינת תל חי, הנתון ממחיש את יכולתה למשוך צעירים מכל רחבי הארץ אל האזור הצפוני.

האוניברסיטה פועלת בשלושה קמפוסים: קמפוס רודברג, הנמצא בשטח העיר קריית שמונה; קמפוס מערב, הממוקם בתחומי המועצה האזורית הגליל העליון; וקמפוס קצרין שברמת הגולן.

לצד הגידול במספר הלומדים, גם השנה ניכרת השפעת המלחמה על חיי הסטודנטים. כ-20% מהסטודנטים בתל חי ביצעו שירות מילואים במהלך המלחמה, וחלק ניכר מהם נמצאים גם כעת בשירות מילואים פעיל.

המשמעות היא ששנת הלימודים החדשה נפתחת כאשר חלק מהסטודנטים עדיין משלבים בין מחויבותם הצבאית לבין מסלול הלימודים האקדמי שלהם.

המעבר ממכללה אקדמית לאוניברסיטת מחקר מסמן עבור תל חי שלב חדש בהתפתחותה. המוסד, שהחל את דרכו האוניברסיטאית 21 שנים לאחר החלטת הממשלה משנת 2005, מבקש כעת לבסס את מקומו לא רק במערכת ההשכלה הגבוהה, אלא גם בפיתוח המחקר והתעשייה בצפון.

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אליעזר שלו, מתייחס למשמעות הרחבה של המהלך ואומר כי "האוניברסיטה הופכת למרכז של ידע ומצוינות עבור התעשייה עתירת הידע בצפון ובכל ישראל".

לצד החזון המחקרי, באוניברסיטה כבר מציבים יעד מספרי לשנים הקרובות. מנכ"ל האוניברסיטה, אלי כהן, מעריך כי המוסד ימשיך לצמוח באופן משמעותי.

"תל חי צפויה לצמוח ל-8,000 סטודנטים במהלך חמש השנים הקרובות", הוא אומר. מדובר בתוספת מתוכננת של כ-3,000 סטודנטים ביחס למספר הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית, ובהתרחבות של כ-60% בתוך חמש שנים.

ביום שלישי, עם פתיחת שנת הלימודים, יחל בתל חי פרק חדש. אחרי 21 שנים של המתנה מאז החלטת הממשלה, ולאחר שנות מלחמה שהשפיעו גם על פעילותה האקדמית, האוניברסיטה הצפונית יוצאת לדרך במעמדה החדש, עם כ-5,000 סטודנטים ויעד להגיע ל-8,000 בתוך חמש שנים.