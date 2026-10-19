למה להסתכן בקול אבוד? אולי זו התשובה

הבחירות עוד לפנינו, אבל חלק מהמצביעים כבר מעריכים שאחריהן יגיעו בחירות נוספות. לפי ברומטר הבחירות של ישראל, 17% מהמצביעים היהודים צופים שלאחר הבחירות הקרובות יתקיימו בחירות חוזרות.

במרבית המפלגות, שיעור הצופים כך דומה למדיי ונע בין 19% ל26%. כך במפלגות הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ש"ס, ישר, הציונות הדתית-זהות, עוצמה יהודית, ביחד ויהדות התורה.

לכך יש שני חריגים בולטים. בקצה האחד נמצאים תומכי הליכוד - רק 4% מהם מעריכים שיהיו בחירות חוזרות. שיעור זה נמצא הן בקרב גברים והן בקרב נשים, מה שמחזק את ההערכה שלא מדובר בתופעה מקרית.

בקצה השני נמצאות מספר מפלגות עם מכנה משותף בולט. במפלגות נעם, עמך ישראל והמילואמניקים-כלכלית, שיעור הצופים שיהיו בחירות חוזרות עולה משמעותית ונע בין 39% ל-46%. בשתי מפלגות נוספות, כחול לבן של גנץ והציבור החרדי של מוטי לייטנר, השיעור מזנק עוד יותר ונע בין 63% ל-70%, כלומר מדובר למעשה ברוב תומכיהן.

ניתן לראות כי כל המפלגות שבהן שיעור גבוה מאמין שיהיו בחירות חוזרות, הן מפלגות קטנות שבחלק מהסקרים או אף בכולם אינן עוברות את אחוז החסימה. בבדיקה מעמיקה נוספת נמצא מתאם שלילי של -0.73 בין גודל המפלגה לבין שיעור תומכיה הצופים בחירות חוזרות: ככל שהמפלגה קטנה יותר, כך הציפייה לסבב נוסף נוטה להיות נפוצה יותר.

כשהסבב הבא באופק - החשש מקול אבוד עשוי להיחלש

את הקשר שנמצא בסקר בין גודל המפלגה לבין ההערכה שיהיו בחירות חוזרות ניתן להסביר בדרכים שונות, ובכתבה זו נציע שתים מהן.

אפשרות הסבר אחת היא שהציפייה לבחירות חוזרות אינה רק הערכה של המצב הפוליטי, אלא גם שיקול שמשפיע על בחירת המפלגה. כלומר, מצביע שמאמין שממילא הבחירות לא יביאו להכרעה, עשוי להרגיש פחות מחויב ל"הצבעה בטוחה" למפלגה גדולה. מבחינתו, זו הזדמנות לתמוך במפלגה הקרובה לעמדותיו, להעניק לה נראות ולעזור לה לצבור תנופה לקראת הסבב הבא.

ניתן גם להציע הסבר נוסף: מי שבאופן כללי אינו מרוצה מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים, יטיל ספק רב יותר ביכולתם של המפלגות להקים ממשלה, ובמקביל תהיה לו נטייה גדולה יותר להצביע למפלגה קטנה כחלופה לקיים, או אפילו כהצבעת מחאה. כמובן שאלו הן השערות בלבד, שלא אומתו בסקר.

ברומטר הבחירות של ישראל נערך על ידי מכון רבדים-מסקר עבור ערוץ 7. הסקר הנוכחי בוצע בקרב 746 משיבים מהמגזר היהודי.