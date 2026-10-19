חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס, בת 65, נפצעה באורח אנוש לאחר שנפגעה מרכב מחוץ ללשכתה בעיר ונגרטה שבמדינת ויקטוריה באוסטרליה.

נהג הרכב נעצר, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, לרבות האפשרות שמדובר בדריסה מכוונת.

על פי הדיווחים בתקשורת האוסטרלית, האירוע התרחש ביום שני בשעות אחר הצהריים, סמוך לשעה 15:35 לפי השעון המקומי. רכב מסוג טויוטה לנד קרוזר פגע בהיינס מחוץ ללשכתה. בעקבות הפגיעה היא פונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר אנוש.

המשטרה עצרה בזירה גבר בן 43, שעל פי הדיווחים נהג ברכב הפוגע. במהלך בדיקת המכונית נמצאה סכין, אולם בשלב זה לא ברור אם היא קשורה לאירוע.

החוקרים בודקים אם הנהג פגע בחברת הפרלמנט במכוון ומה עשוי היה להיות המניע למעשה. בחקירה מעורבים גם גורמי ביטחון וגורמים העוסקים בסיכול טרור, אך הרשויות טרם קבעו כי מדובר בפיגוע או בתקיפה על רקע פוליטי.

היינס מכהנת כחברת פרלמנט עצמאית מטעם מחוז אינדי שבמדינת ויקטוריה מאז שנת 2019. היא נבחרה לפרלמנט האוסטרלי לאחר שהחליפה את חברת הפרלמנט העצמאית קתי מקגואן.

נסיבות הפגיעה ממשיכות להיחקר, ובשלב זה לא נמסרה קביעה רשמית בנוגע למניע או לשאלה אם חברת הפרלמנט הייתה יעד מכוון לתקיפה.