הנפטר צילום: באדיבות המצלם

אסון בהודו: מיכאל אליעזר דייטש ז"ל, ישראלי בן 37, תושב מודיעין עילית ואב לחמישה, נהרג בתאונת דרכים במהלך שהות בעיר רישיקש שבהודו. הנפטר שהה בימים האחרונים בהודו במסגרת פעילות עסקית הקשורה לחברת יבוא שיער בבעלותו. במהלך שהותו ברישיקש שבצפון המדינה, היה מעורב בתאונה קשה שהובילה למותו במקום. לצד עיסוקיו העסקיים בשנים האחרונות, דייטש היה מוכר בקהילתו כפעיל בתחום הכתיבה התורנית וחיבר שורת קונטרסים ומחקרים הלכתיים בנושאים שונים, בהם סוגיות בלוח השנה וזמני היום. הוא הותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים. משרד החוץ וגורמי קהילה פועלים להסדרת העברת ארונו לישראל, לצורך קיום מסע הלוויה וקבורה.