אליהו רפאל כאין - לזרוח

המוזיקאי והיוצר אליהו רפאל כאין (28), נשוי ואב לשניים המתגורר במעלה חבר, משיק בימים אלו את הסינגל החדש, "לזרוח".

המסע המוזיקלי של כאין התחיל סביב שולחן השבת בבית ילדותו, שם ההרמוניה והזמירות היו הפסקול הקבוע. מהמפגש המשפחתי הוא המשיך לנגינה בגיטרה עם חברים, ומשם הדרך לכתיבה והלחנה עצמאית הייתה קצרה.

הסינגל החדש, "לזרוח", ממשיך את הקו המחשבתי הזה ומציע קריאה עמוקה למתן אמון בסובבים אותנו ולזיהוי הכוחות החבויים בכל אדם. "זה שיר שמדבר על אמון," מסביר כאין. "אמון במי שמסביבנו - שגם מי שנראה לנו לפעמים קטן ופשוט, הוא למעשה גדול ויש בו אור. השיר הזה מוקדש ל'אנשים השקופים' שמרגישים שלא שמים לב אליהם, לפחות בתחושה שלהם. הם מרגישים שהמציאות רצה קדימה והם עומדים במקום. אני בא לומר להם ולסובבים אותם: תאמינו שאתם גדולים, אתם טובים ויש בכם אור גדול".

"כמו השמש חלמתי להאיר, להתחדש כל יום אפילו בלי להשתנות. את הירח למדתי להכיר להיות שקוף מלא באור, הוא מחכה, בסוף גם הוא יהיה עוד מלך", מבטיח כאין במילות השיר. "לזרוח כמו שאני, איך שיוצא לי להיות. לחיות את החיים האלו, גם השעות הכי קטנות מלאות ברוח. באור אמצא מנוח".