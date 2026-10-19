לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות לכנסת ה-26, תנועת "הביטחוניסטים" מבקשת להציב את נושאי הביטחון הלאומי בראש סדר היום הציבורי.

התנועה דורשת מראשי המפלגות הציוניות להבהיר את עמדותיהם ולהתחייב באופן פומבי לשבעה עקרונות מרכזיים שנועדו להבטיח את ביטחון ישראל לדורות הבאים.

בין עקרונות היסוד שעליהם מציבה התנועה דרישה להתרסה והתחייבות נמצאים שמירת בקעת הירדן כגבול מזרחי קריטי עם שליטה ביטחונית מלאה ושלילת הקמת ישות פלסטינית ממערב לירדן, וכן ביסוס מרחבי חיץ ועומק אסטרטגי לשם הגנת היישובים בגבולות.

כמו כן, הקמפיין דורש חיזוק של ההתיישבות היהודית בנגב, בגליל, ביהודה, בשומרון ובבקעת הירדן כנדבך קריטי בהגנה על המדינה.

נושאים נוספים שעולים במסגרת דרישות התנועה כוללים את הבטחת העליונות הצבאית והעצמאות החימושית דרך חיזוק מערך המילואים ושדרוג תנאי המשרתים, נקיטת יד קשה ומיגור הטרור והפשיעה המאורגנת תוך הבטחת חופש פעולה מבצעי מלא, ניהול מאבק אקטיבי נגד אנטישמיות ודה-לגיטימציה של ישראל בזירה הבינלאומית, וכן עיגון חובת שירות חובה (צבאי או אזרחי-לאומי) לכלל חלקי החברה לצד תגמול ותיעדוף משמעותי למשרתים בסדיר ובמילואים.

יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תא"ל (מיל') ארז וינר, התייחס להשקת הקמפיין והדגיש את החשיבות העליונה שרואה התנועה בהצגת המדיניות לציבור הבוחרים: "הממשלה הבאה תקבל החלטות שיעצבו את ביטחון ישראל לשנים רבות. הציבור זכאי לדעת מהי תפיסת הביטחון של מי שמבקשים את אמונו. אנחנו מציבים בפני הבוחרים את סוגיות היסוד שיקבעו את יכולתה של ישראל להגן על עצמה, וקוראים לראשי המפלגות להציג התחייבויות ברורות. ביטחון ישראל הוא עניין שנוגע לעתיד של כולנו".