בעלי כלבים רבים מכירים את הדפוס: מחכים שהבעיה תחמיר, ואז רצים לווטרינר. PUPS יצאו לשנות את המשוואה. הרעיון פשוט: אם הבעיה חוזרת כל יום, גם הפתרון צריך להיות יומי, פשוט, ובצורה שהכלב אוהב. מאחורי הרעיון עומדת עבודה רצינית: כל מוצר של המותג עבר תהליך פיתוח ארוך, מחקר ובחירה קפדנית של רכיבים, ומיוצר במפעל רשום ב-FDA, בעל תקני ISO 22000 ו-HACCP. ההצלחה לא איחרה לבוא, ויותר מ-5,000 בעלי כלבים בישראל כבר הצטרפו.

הכוח של הרגל קטן: למה עקביות מנצחת כל פתרון חד פעמי

הרבה מהבעיות שבעלי כלבים מתמודדים איתן לא נוצרות ביום אחד, ולכן הן גם לא נפתרות ביום אחד. רובד על השיניים מצטבר מחדש כל יום, וגם אחרי ניקוי מקצועי הוא מתחיל לחזור תוך ימים. העור מתחדש לאט. המפרקים נשחקים בהדרגה, לאורך שנים. מול תהליכים כאלה, פתרון חד פעמי, טוב ככל שיהיה, תמיד יישאר צעד אחד מאחור.

לכן PUPS בנו את המוצרים סביב הרגל אחד פשוט: מנה יומית, כחלק מהארוחה. על התוויות של החטיפים אפילו מודפס המשפט Consistency is Key, העקביות היא המפתח. והרגל טוב הוא כזה שקל לעמוד בו: לא צריך להחזיק לכלב את הפה, לדחוף כדור לגרון או לזכור טיפול מסובך. מפזרים כפית על האוכל או מגישים חטיף, והכלב עושה את השאר. הבעלים מקבלים משהו שקשה למצוא בעולם הכלבים: שגרת בריאות שבאמת מחזיקה מעמד.

המוצר שהתחיל את הכל: האבקה הדנטלית של PUPS שהחליפה את המברשת באלפי בתים

מנה אחת ביום על האוכל, ופורמולה שפועלת מבפנים דרך הרוק, בלי מברשת ובלי הרדמה. הרכיבים, ביניהם אצות חומות, תה ירוק ופרוביוטיקה, נבחרו אחרי מחקר ממושך כדי לטפל בשורש הבעיה ולא רק להסתיר את הריח. זה המוצר שהפך את PUPS לשם דבר.

פחות גירודים, יותר פרווה מבריקה: החטיף לאלרגיה של PUPS שבעלי כלבים ממליצים עליו אחד לשני

החטיף פותח מתוך ההבנה שבריאות העור והפרווה מתחילה במעי. הפורמולה משלבת פרוביוטיקה, קולוסטרום, כורכום ושמן זרעי המפ, כולם רכיבים טבעיים שנבחרו בקפידה. אלפי בעלי כלבים כבר מצאו בו אלטרנטיבה טבעית ונוחה, והכלב מקבל פינוק שהוא מחכה לו כל יום.

תוסף למפרקים לא חייב להגיע בכדור: הכירו את החטיף של PUPS

החטיף למפרקים של PUPS משלב חמישה רכיבים מוכרים לתמיכה במפרקים, ביניהם גלוקוזמין, כונדרואיטין, MSM, בוסווליה ושומני צדפות, בחטיף רך אחד. במקום רכיב בודד כמו ברוב התוספים, PUPS יצרו פורמולה מקיפה לכלבים מבוגרים ולגזעים גדולים, שנבנתה אחרי מחקר של הרכיבים המובילים בתחום.

מאיפה מתחילים? המוצר הנכון לכל כלב

ב-PUPS ממליצים להתחיל ממה שרואים בבית. כלב עם ריח מהפה או שיניים שמתחילות להצהיב יתחיל מהאבקה הדנטלית, במיוחד כלב קטן, שמחקרים מראים שהוא בסיכון גבוה יותר לבעיות שיניים. כלב שמלקק כפות, מתגרד ומנער את הראש יתחיל מהחטיף לאלרגיה. וכלב שמתחיל להאט, מהסס לפני מדרגות או קם לאט בבוקר, יתאים לחטיף למפרקים, שמתאים במיוחד גם לכלבים מגזעים גדולים וכבדים. ואפשר גם לשלב: PUPS מציעים מארז שמשלב את האבקה הדנטלית עם החטיף לאלרגיה.

איך בוחרים תוסף לכלב? חמישה דברים שכדאי לבדוק על התווית

המדפים והפיד מלאים היום בתוספים לכלבים, ולא כולם נולדו שווים. בעלי כלבים שרוצים לבחור נכון יכולים להיעזר בחמש שאלות פשוטות:

1. האם כתובה הכמות של כל רכיב? תווית רצינית מפרטת כמה מיליגרם יש מכל רכיב, ולא רק רשימת שמות. אצל PUPS הכמויות מודפסות על כל צנצנת.

2. האם המינון מותאם למשקל? כלב של 5 קילו וכלב של 35 קילו לא צריכים את אותה כמות. בכל מוצרי PUPS יש טבלת מינון לפי משקל.

3. איפה ואיך זה מיוצר? כדאי לחפש מפעל עם תקני בטיחות מזון מוכרים. מוצרי PUPS מיוצרים במפעל רשום ב-FDA, בעל תקני ISO 22000 ו-HACCP.

4. האם המוצר נבדק? בדיקות מעבדה לבטיחות, כמו אפלטוקסינים, מיקרוביולוגיה ומתכות כבדות, הן סימן טוב. האבקה הדנטלית של PUPS נבדקה במעבדה מוסמכת בישראל.

5. האם ההבטחות הגיוניות? תוסף תזונה תומך בגוף, הוא לא תרופה. מותג שמבטיח ריפוי או תוצאות תוך ימים מבטיח יותר ממה שתוסף יכול לתת. עדיף מותג שמדבר בכנות על הזמן שלוקח לראות שינוי.

שלושה מוצרים, מחקר אחד ארוך: למה PUPS הפכו לשם המוביל בבריאות הכלבים

מחקר לפני כל מוצר, רכיבים שנבחרו בקפידה, ובריאות שהופכת לחלק מהשגרה. זו הנוסחה שהפכה את PUPS לאחד השמות המובילים בעולם הכלבים. חשוב לזכור: תוספי תזונה אינם מחליפים מעקב וטרינרי שגרתי.