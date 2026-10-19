למה אנחנו נשארים גם כשכבר לא טוב לנו? מבחוץ הדברים לפעמים נראים פשוטים. אם לא טוב לך, למה להישאר? אם מערכת היחסים גורמת לך כאב, למה לא לקום וללכת? אבל מי שחי במשך שנים בתוך זוגיות יודע שהחיים אינם עובדים בצורה כל כך פשוטה.

זוגיות היא לא רק אהבה בין שני אנשים. היא בית, ילדים, משפחה, חברים משותפים, זיכרונות, התחייבויות כלכליות, תוכניות לעתיד והרגלים שנבנו במשך שנים. כאשר חושבים על פרידה, לא נפרדים רק מבן או בת הזוג. במידה מסוימת נפרדים גם מהחיים שחשבנו שיהיו לנו.

יש גם פחדים מאוד מעשיים. איך אסתדר כלכלית? מה יקרה לילדים? איפה אגור? איך תיראה המשפחה אחרי הפרידה? האם אשאר לבד? האם אצליח להתחיל מחדש בגיל שבו כבר חשבתי שהחיים שלי מסודרים?

הפחדים האלה אמיתיים. לא נכון לבטל אותם ולא נכון להתייחס אליהם כחולשה.

אבל יש שאלה נוספת שכדאי לשאול: האם אנחנו נשארים משום שיש לנו זוגיות שאנחנו עדיין רוצים לחיות בה, או שאנחנו נשארים בעיקר משום שאנחנו מפחדים מהחיים שאחריה?

ההבדל בין שתי האפשרויות האלה גדול מאוד. לפעמים אנחנו לא נשארים בגלל מה שיש היום, אלא בגלל מה שהיה פעם

אחת המלכודות המורכבות בתוך קשר ארוך היא היכולת שלנו לחיות במשך שנים על הזיכרון של ההתחלה.

אנחנו זוכרים איך הכרנו. את ההתאהבות. את ההתרגשות. את התחושה שמצאנו את האדם שלנו. אנחנו זוכרים תקופות שבהן באמת היה טוב, ולעיתים הזיכרונות האלה ממשיכים להחזיק את הקשר גם כשהיום נראה אחרת לגמרי.

אנשים יכולים לומר לעצמם שהוא לא תמיד היה כזה, היא הייתה פעם אחרת, עברנו כל כך הרבה ביחד, אולי התקופה הזאת תחלוף.

לפעמים הם צודקים. זוגיות עוברת תקופות. יש משברים, שחיקה, עומס, קשיים כלכליים, הורות, קריירה ושינויים אישיים. תקופה קשה אינה בהכרח סימן לכך שצריך לפרק משפחה.

אבל יש הבדל בין תקופה קשה לבין מצב שהפך לדרך חיים. אם במשך חודשים או שנים אתם מחכים שהקשר יחזור להיות מה שהיה פעם, כדאי לעצור ולשאול לא רק מה היה ביניכם, אלא מה יש ביניכם היום. ויש גם מי שנשארים בגלל התקווה למה שעוד יכול להיות הצד השני של אותה מלכודת הוא העתיד.

אולי הוא ישתנה. אולי היא תבין. אולי אחרי התקופה הזאת הדברים יסתדרו. אולי כשהילדים יגדלו יהיה לנו קל יותר. אולי אחרי שנעבור דירה. אולי אחרי שהלחץ בעבודה ירד.

תקווה היא דבר חשוב בתוך זוגיות. בלי אמונה ביכולת להשתנות, קשה מאוד לתקן מערכת יחסים. אבל תקווה לבדה אינה שינוי.

השאלה היא האם לצד התקווה קיימת גם פעולה. האם שני בני הזוג מכירים בבעיה? האם קיימת נכונות אמיתית לעבוד עליה? האם ההתנהגות משתנה לאורך זמן, או שיש שוב ושוב תקופות קצרות שבהן הכול משתפר ואז חוזר בדיוק לאותו מקום?

אפשר לאהוב את הפוטנציאל של מערכת היחסים במשך שנים, ובאותו זמן להיות מאוד לא מאושרים בתוך מערכת היחסים שקיימת בפועל.

מתי אנחנו מתחילים לפקפק בעצמנו? אחד הדברים המורכבים שקורים בתוך מערכות יחסים מסוימות הוא שאדם מפסיק לסמוך על התחושות שלו.

בהתחלה משהו מפריע לו. אחר כך הוא שומע שהוא רגיש מדי. שהוא עושה עניין מכל דבר. שהוא זוכר לא נכון. שהוא מגזים. שהוא הבעיה.

כאשר מסרים כאלה חוזרים שוב ושוב, עלול להגיע שלב שבו האדם כבר לא שואל רק מה קורה בזוגיות, אלא האם בכלל מותר לו להרגיש שמשהו לא בסדר.

הוא מתחיל לבדוק את עצמו ללא הפסקה. אולי באמת הגזמתי. אולי אני דורש יותר מדי. אולי אני לא יודעת להעריך את מה שיש לי.

לא כל ויכוח הוא מניפולציה ולא כל בן זוג שפעם אחת ביטל תחושה של האחר פועל מתוך דפוס פוגעני. זוגות מתווכחים, אומרים דברים לא מוצלחים ולעיתים גם פוגעים זה בזה.

הבעיה מתחילה כאשר הערעור הופך לדפוס קבוע וכאשר אחד מבני הזוג הולך ומאבד את הביטחון ביכולת שלו להבין מה הוא מרגיש ומה קורה סביבו.

באתר של גלית יש התייחסות רחבה יותר לדפוסים של גזלייטינג ומניפולציות בתוך זוגיות עם נרקיסיסט, אך גם כאן חשוב להיזהר מהדבקת תוויות. לא כל מערכת יחסים קשה היא מערכת יחסים נרקיסיסטית ולא כל בן זוג קשה סובל מהפרעת אישיות.

המטרה אינה למצוא אבחנה לאדם שמולכם. המטרה היא להבין מה קורה לכם בתוך הקשר.

האמת ורק האמת! למה אנשים נשארים אחרי שכבר מזמן זה היה צריך להסתיים? - קטע מתוך תוכנית האירוח "מילון היופי" .

האמת ורק האמת! למה אנשים נשארים אחרי שכבר מזמן זה היה צריך להסתיים?

כשהזוגיות התחילה כמו חלום והפכה למשהו אחר יש מערכות יחסים שמתחילות בעוצמה גדולה מאוד.

הרבה תשומת לב, הודעות, מחמאות, מתנות, תוכניות לעתיד ותחושה שהאדם שמולכם מבין אתכם כפי שאיש מעולם לא הבין. לעיתים משתמשים במונח Love Bombing כדי לתאר הצפה חריגה של חיבה ותשומת לב, במיוחד כאשר בהמשך היא הופכת לחלק מדפוס של שליטה, התרחקות ופגיעה.

אבל גם כאן חשוב לא להפוך כל התאהבות גדולה לבעיה. בתחילת מערכות יחסים אנשים מתלהבים, משקיעים ומתאהבים, וזה טבעי לחלוטין.

השאלה מתחילה להיות משמעותית כאשר הפער בין ההתחלה להמשך הוא קיצוני. האדם שהיה מלא חום הופך למרוחק. מי שהרעיף מחמאות מתחיל להקטין. מי שרצה להיות אתכם בכל רגע מתחיל להשתמש בקרבה ובמרחק ככלי של שליטה.

ואז נוצר בלבול גדול, משום שהאדם שנמצא בתוך הקשר אינו מתגעגע רק לזוגיות. הוא מחכה לאדם שפגש בתחילת הדרך.

לפעמים רגע טוב אחד מספיק כדי להחזיר את התקווה לעוד כמה חודשים. לפני שמפרקים את המשפחה, כדאי לשאול אם עדיין יש על מה לעבוד המטרה אינה לקחת כל משבר זוגי ולהפוך אותו לסיבה לגירושין. להפך. יש מערכות יחסים ששווה לעבוד עליהן.

יש זוגות שאיבדו את הדרך בתוך עומס החיים ויכולים למצוא אותה מחדש. יש אנשים שלא למדו לדבר זה עם זה, אבל מוכנים ללמוד. יש פגיעות שניתן לתקן כאשר שני הצדדים לוקחים אחריות. טיפול זוגי, טיפול אישי ושינוי בדפוסי התקשורת יכולים במקרים המתאימים ליצור שינוי משמעותי.

אבל עבודה על זוגיות דורשת שני אנשים. אדם אחד יכול לעבוד על עצמו. הוא יכול ללמוד להציב גבולות, להבין את הצרכים שלו, לשנות את הדרך שבה הוא מגיב ולהכיר גם בחלק שלו בקושי.

הוא לא יכול לבצע לבדו את העבודה של שני בני הזוג. אם רק אדם אחד מנסה לתקן במשך שנים, בעוד האדם השני אינו מכיר בבעיה או אינו מוכן לעשות שינוי, צריך בשלב מסוים לשאול האם באמת עובדים על הזוגיות או רק עובדים קשה כדי להישאר בתוכה.

ומה הייתם אומרים לילד שלכם? לפעמים קשה מאוד לראות מערכת יחסים כאשר נמצאים בתוכה.

אנחנו מסבירים לעצמנו למה הדברים קרו. אנחנו מכירים את הצדדים הטובים של בן או בת הזוג. אנחנו זוכרים שנים אחרות. אנחנו יודעים כמה קשה יהיה לפרק את המשפחה.

לכן אפשר לנסות לרגע להסתכל על הדברים מבחוץ. אם בעוד עשרים שנה הבן או הבת שלכם היו יושבים מולכם ומתארים בדיוק את מערכת היחסים שאתם חיים בה היום, מה הייתם אומרים להם?

האם הייתם אומרים להם להמשיך לנסות משום שיש בקשר בסיס טוב ושני הצדדים באמת עובדים עליו?

או שהייתם שואלים אותם למה הם כבר לא מאמינים לעצמם, למה הם מפחדים בבית שלהם, למה הם ויתרו על חלקים כל כך גדולים מעצמם או למה הם מחכים במשך שנים לשינוי שאינו מגיע?

זו אינה שאלה שאמורה להחליט עבורכם אם להתגרש. היא רק מאפשרת לפעמים להסתכל על החיים שלנו באותה חמלה ובהירות שבה אנחנו מסתכלים על החיים של האנשים שאנחנו הכי אוהבים.

למה כל כך מפחיד לפתוח פרק חדש? גם כאשר אדם מבין שמערכת היחסים כבר אינה טובה עבורו, ההחלטה לעזוב יכולה להיות מפחידה מאוד. יש אנשים שחיו יחד עשרים או שלושים שנה ולא יודעים איך נראים החיים בנפרד. יש מי שחוששים מירידה ברמת החיים. אחרים חוששים מתגובת הילדים, מהמשפחה המורחבת או מהסביבה.

יש גם פחד עמוק מהבדידות.

מי מבטיח שהקשר הבא יהיה טוב יותר?

מי מבטיח שיהיה בכלל קשר נוסף?

האם אפשר להתחיל מחדש בגיל 45, 55 או 65?

אין תשובות פשוטות לשאלות האלה ואין הבטחות. אבל גם להישאר זו החלטה.

לפעמים אנחנו מתייחסים לפרידה כאל בחירה ולהישארות כאל מצב טבעי שאינו דורש החלטה. בפועל, כאשר אדם יודע במשך שנים שהוא אינו רוצה לחיות כפי שהוא חי היום ובוחר שלא לעשות דבר, גם זו בחירה שיש לה מחיר.

מתי זוגיות קשה הופכת לזוגיות שפוגעת בכם?

חשוב להבחין בין זוגיות שעוברת משבר לבין קשר שבו קיימים דפוסים מתמשכים של השפלה, שליטה, בידוד, פחד, פגיעה כלכלית או אלימות.

במערכות יחסים כאלה, השאלה כבר אינה רק כיצד לשפר את התקשורת.

באתר של גלית מפורטים סימני אזהרה לזוגיות אלימה, לרבות דפוסים שאינם בהכרח אלימות פיזית. שליטה כלכלית, בידוד מהסביבה, ביקורת מתמשכת, הקטנה ופחד מתגובת בן או בת הזוג יכולים להיות חלק ממערכת יחסים פוגענית.

במצבים כאלה חשוב במיוחד שלא לקבל החלטות משמעותיות מתוך עימות רגעי, אלא לבחון בצורה בטוחה ומסודרת את האפשרויות ואת הצעדים הבאים.

ואם מתחילה לעלות המחשבה על גירושין?

לא צריך לחכות לרגע שבו מוגשת תביעה כדי להבין מה המשמעות של גירושין. אפשר להיות בשלב שבו עדיין לא התקבלה החלטה סופית, ובכל זאת להבין מה האפשרויות.

ייעוץ לפני גירושין אינו מחייב אדם להתגרש. המטרה היא להבין את התמונה המשפטית והמעשית לפני שמקבלים החלטות שקשה להחזיר לאחור. כאשר יש ילדים, רכוש משותף, דירה, עסק, חסכונות או התחייבויות, לפרידה יש גם משמעות מעשית. יש שאלות של חלוקת רכוש, מזונות, זמני שהות (משמורת), מגורים והמשך ההתנהלות המשפחתית.

גם הדרך שבה מתחילים הליך גירושין יכולה להשפיע על ההמשך. לכן אין צורך לפעול מתוך בהלה רק משום שהמחשבה על פרידה התחילה להתגבש. לפעמים הדבר הראשון שצריך לעשות הוא פשוט להבין.

לעבוד על מה ששווה עבודה, ולדעת גם מתי הגיע הזמן להתחיל מחדש

לא כל זוגיות במשבר צריכה להסתיים. יש קשרים ששווה להילחם עליהם, לתקן אותם, לדבר אחרת, לפנות לטיפול ולעשות עבודה אישית וזוגית אמיתית.

אבל העבודה צריכה להיות מחוברת למה שקורה בקשר עכשיו. לא רק לזיכרון של האדם שהתאהבנו בו לפני שנים. לא רק לתקווה שיום אחד הכול יהיה אחרת. ולא רק לפחד ממה שיקרה אם נחליט לעזוב.

לפעמים השינוי הוא להישאר ולעבוד באמת על הזוגיות.

ולפעמים השינוי הוא להבין שעשינו את העבודה, ניסינו, בדקנו, והגיע הזמן לאפשר לעצמנו לפתוח פרק חדש.

עו"ד גלית צור, בעלת 27 שנות ניסיון בדיני משפחה וגירושין, מגשרת מוסמכת ובעלת מאסטר ב-NLP, מלווה אנשים ומשפחות גם בשלב שקודם להחלטה על גירושין. הגישה שלה אינה מתחילה בשאלה איך מפרקים את הקשר, אלא בהבנת המצב, האפשרויות והמשמעות של ההחלטות שמתקבלות בתקופה רגישה כל כך.