מי שקנה מדפסת תלת מימד ראשונה מגלה מהר שהמדפסת היא רק חצי מהסיפור. החצי השני מגיע על סליל. אותו קובץ יכול לצאת חלק מושלם או פלסטיק מעוות, ופעמים רבות ההבדל הוא בחומר שנבחר. בחירה לא נכונה של פילמנט למדפסת תלת מימד היא סיבה נפוצה להדפסות כושלות ולסלילים מבוזבזים.

בשוק יש עשרות סוגים של פילמנטים למדפסת תלת מימד, אבל רוב המשתמשים עובדים בעיקר עם שלושה: PLA, PETG ו-TPU. מי שמבין את ההבדלים ביניהם חוסך כסף, זמן ותסכול.

מי שמדפיס תושבת, מארז לרכיב אלקטרוני או אביזר לשימוש יומיומי יגלה ש-PLA אינו תמיד הבחירה הנכונה. במקרים כאלה פילמנט PETG מציע עמידות טובה יותר בחום ובפגיעות, ועדיין נוח יחסית להדפסה. לכן הוא בחירה מועדפת לחלקים פונקציונליים.

מה זה פילמנט ולמה בחירת החומר חשובה כל כך?

פילמנט הוא חוט פלסטי שמגולגל על סליל, בדרך כלל בקוטר 1.75 מ"מ. הוא חומר הגלם של מדפסות FDM. המדפסת מתיכה אותו בראש מחומם ומניחה אותו שכבה אחר שכבה. החלק כולו בנוי מהחומר, ולכן תכונות חומר הגלם למדפסת תלת מימד קובעות כמה החלק יהיה חזק, אם הוא יתכופף או יישבר, איך הוא ייראה ואם הוא יעמוד בחום של רכב באוגוסט.

PLA, PETG ו-TPU - מהם ההבדלים?

PLA - נקודת הפתיחה של רוב המדפיסים

PLA הוא החומר הנפוץ ביותר. הוא מודפס בכ-190 עד 220 מעלות, נוטה מעט להתעוות, לא דורש מדפסת סגורה ומעניק פרטים חדים. הוא מצוין לפריטי נוי, לדגמים אדריכליים ולאבות טיפוס. המגבלה העיקרית שלו היא חום: PLA מתחיל להתרכך בסביבות 55 עד 60 מעלות, כך שחלק שנשאר ברכב בקיץ הישראלי עלול להתעוות.

PETG - החומר של החלקים הפונקציונליים

PETG קל יותר להדפסה מ-ABS ועמיד יותר מ-PLA. הוא מתרכך רק בסביבות 80 מעלות, סופג פגיעות טוב יותר ועמיד יחסית ללחות ולחומרים כימיים. לכן הוא מתאים לתושבות, מארזים ואביזרים לבית. הוא מודפס בכ-220 עד 250 מעלות ונוטה ליצור "קורי עכביש" (stringing), אבל כיול נכון של הנסיגה פותר את רוב הבעיות.

TPU - כשצריך גמישות

TPU הוא חומר אלסטי דמוי גומי, שמתאים לכיסויים, אטמים, רגליות ובולמי זעזועים. הגרסה הנפוצה שלו היא TPU 95A. חוט גמיש נוטה להתקפל בדרך לראש ההדפסה, ולכן מדפיסים אותו לאט. מדפסות עם הזנה ישירה (Direct Drive) מתמודדות איתו טוב יותר.

ומתי כדאי לשקול ABS או ASA?

לחלקים שצריכים לעמוד בחום גבוה מתאים ABS. לשימוש בחוץ עדיף ASA, שעמיד גם לקרינת UV. שני החומרים דורשים משטח חם מאוד, מדפסת סגורה ואוורור טוב, ולכן הם פחות מתאימים כחומר ראשון. אין חומר אחד שמתאים לכל פרויקט, והבחירה תלויה בדרישות המוצר ובמדפסת.

. צילום: ללא

איך בוחרים פילמנט איכותי?

המדד הראשון הוא אחידות הקוטר, בדרך כלל בסטייה של כ-0.02 עד 0.03 מ"מ. קוטר לא אחיד גורם להזנה לא אחידה, לחורים בשכבות ולפני שטח פגומים. חשובים גם ליפוף מסודר שמונע קשרים בסליל ואריזת ואקום עם סופח לחות.

איך מזהים פילמנט שספג לחות?

פילמנט לח משמיע פצפוצים בזמן ההדפסה, יוצר יותר קורי עכביש ושכבות חלשות, וב-PLA הוא עלול להפוך לפריך. בישראל, ובמיוחד באזור החוף, זו בעיה מוכרת. כדאי לאחסן סלילים בקופסה אטומה עם סיליקה ולייבש פילמנט לח במייבש ייעודי, לפי המלצת היצרן. גם מחיר נמוך לבדו אינו מדד מספיק: סליל זול שגורם לשתי הדפסות כושלות עולה בסוף יותר מסליל איכותי.

טעויות נפוצות בבחירת פילמנטים

הטעות הנפוצה ביותר היא שימוש ב-PLA לחלק שנחשף לחום, כמו מחזיק טלפון לרכב. במקרה כזה עדיף PETG או ASA. טעות נוספת היא בחירה בחומר קשיח לחלק שצריך להתכופף, במקום ב-TPU. רבים גם מדפיסים בטמפרטורה שנשארה מהחומר הקודם, ולכן כדאי להדפיס מגדל טמפרטורות קצר בכל החלפת חומר. בנוסף, חשוב לבדוק התאמה למדפסת: מדפסת פתוחה תתקשה עם ABS, ומנגנון בודן יתקשה עם TPU רך.

"הטעות שאני פוגש הכי הרבה היא אנשים שמאשימים את המדפסת כשהבעיה בחומר", מסביר שלום, הבעלים של פילמנט סנטר. "לפני ששינוי הגדרות, כדאי לבדוק אם החומר מתאים לשימוש ואם הסליל יבש."

איך בוחרים חומר לפי סוג הפרויקט?

לפריטי נוי ולדגמים אדריכליים, PLA הוא כמעט תמיד הבחירה הנכונה. לאביזרים לבית, לתושבות ולמארזים, PETG הוא נקודת פתיחה מצוינת. לחלקים מכניים שעובדים תחת עומס או חום אפשר לשקול ABS או גרסאות מחוזקות בסיבי זכוכית. לחלקים גמישים מתאים TPU, ולמוצרים שיעמדו בחוץ מתאים ASA. גם בתוך כל קטגוריה ההתאמה תלויה בעומסים, בטמפרטורה ובסדרה המסוימת, ולכן כדאי להתחיל בהדפסת ניסיון קטנה.

למה ייעוץ מקצועי וזמינות עושים הבדל

פילמנט סנטר הוא עסק ישראלי שהוקם מתוך ניסיון מעשי בהדפסה בתלת מימד, והוא היבואן הרשמי בישראל של מותג Inslogic. בחנות יש מגוון חומרי הדפסה, ובהם PLA, PETG, TPU, ABS ו-ASA, ואפשר להתייעץ ישירות לפני הרכישה ולבחור חומר לפי המדפסת והפרויקט. לעומת יבוא עצמי מחו"ל, זמינות מקומית פירושה אספקה מהירה, בלי הפתעות במכס ועם כתובת אמיתית לשאלות.

הכתבה עכשיו מתחת ל-1,000 מילים. פסקת ההנעה לפעולה הנפרדת ירדה, כי בלי השאלות הנפוצות הפסקה עם הקישור לעמוד הבית היא הסיום הטבעי של הכתבה. אם בכל זאת צריך משפט הנעה לפעולה, אפשר להוסיף אותו בסוף הפסקה האחרונה.