קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, יקי דיין, מתייחס בריאיון לערוץ 7 להצהרת התמיכה המפורטת והחד־משמעית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בראש הממשלה בנימין נתניהו, ומסביר מדוע אין מדובר במהלך תקדימי ומה עשויה להיות משמעותו בזירה האיראנית.

"אין כמעט מערכת בחירות שבה טראמפ לא נוקט עמדה ברורה, מארגנטינה ועד הונגריה. הוא לא מהסס ולא מתבייש לתמוך במועמדים, ואפילו לנקוט בצעדים אופרטיביים כמו להגיד שארה"ב לא תתמוך כלכלית בארגנטינה אם לא תתמכו במיליי. זה נכון גם לגבי נתניהו כשהוא אומר שהוא השותף שלי בנושא האיראני, תתמכו בו כי איתו אני יכול לסגור את הנושא האיראני, כך שזה לא תקדימי לחלוטין".

דיין מוסיף כי גם מעורבותם של נשיאים אמריקאים קודמים במערכות בחירות בישראל אינה תופעה חדשה. לדבריו, גם ישראל התערבה בעבר במערכות בחירות בארצות הברית, והוא מזכיר בהקשר זה את התנהלותו של נתניהו מאז מערכת הבחירות שבה התמודד מיט רומני.

האם תמיכה מפורשת כזו של טראמפ עשויה לסייע לנתניהו מבחינה אלקטורלית? דיין נזהר מלקבוע מסמרות. לדבריו, קשה להעריך את השפעת ההצהרה על ציבור הבוחרים, והיחס אליה מושפע במידה רבה מעמדותיו הפוליטיות של המתבונן.

"אני לא יודע לכמת את זה ולומר אם זה ישפיע על אנשים לצאת ולהצביע. עד לפני שבוע היו לא מעט פרשנים תומכי נתניהו שאמרו שאין לכך משמעות גדולה והיום הם נשענים על הצהרת התמיכה המפורשת של טראמפ, ובצד השני כשצ'אק שומר, מנהיג המיעוט בסנאט, אמר שצריך להחליף את נתניהו אמרו אז שישראל אינה רפובליקת בננות ולא נקבל התערבות מבחוץ בבחירות אצלנו, כך שזה מאוד תלוי את מי זה משרת".

עם זאת, דיין מדגיש כי אין להתעלם ממשקלה של הצהרת טראמפ, כנשיא הנחשב לידידותי לישראל, ובייחוד מהדגש שהעניק לסוגיה האיראנית, שאותה הוא מציג כמרכיב מרכזי בשותפות בינו לבין נתניהו.

בהמשך השיחה מתייחס דיין להערכה שהשמיע גם הפרשן עמית סגל, ולפיה טראמפ לא היה מביע תמיכה כה נחרצת בנתניהו אלמלא נחשף לסקרים המצביעים על אפשרות לניצחונו בבחירות. דיין דוחה את ההסבר הזה וסבור כי תמיכתו של טראמפ אינה נובעת מחישובים אלקטורליים בלבד.

"זו נשמעת לי תיאוריה לא נכונה. טראמפ תמך גם במועמדים שהפסידו את הבחירות, כמו בהונגריה ובברזיל. הוא לא קורא סקרים ואז מחליט לתמוך במי שיש לו סיכוי לנצח, אלא הוא באמת חושב שנתניהו הוא האיש הנכון מבחינתו, כמו שהוא נקט בעמדה הזו בבחירות קודמות. הוא רואה בנתניהו הרבה דברים שהוא רואה בעצמו כמו הרדיפה המשפטית ועוד. מעבר לכך, הוא היה שותף שלו בנושא האיראני שהוא נושא עדיין לא גמור".

לדברי דיין, טראמפ מזהה בנתניהו שותף קרוב, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה אישית, ורואה בו את המנהיג המתאים מבחינתו להמשך ההתמודדות עם האתגר האיראני. הוא מוסיף כי הדמיון שטראמפ מוצא בינו לבין נתניהו, בין היתר בתחושת הרדיפה המשפטית, עשוי גם הוא להסביר את התמיכה העקבית.

באשר לתוכן הצהרתו של טראמפ, דיין סבור כי המסר המרכזי אינו נוגע רק למערכת הבחירות בישראל, אלא גם למחויבותו של הנשיא האמריקאי להמשך הטיפול בסוגיה האיראנית.

"וכמי שמבין פוליטיקה הוא מבין מה הנושא הכי משמעותי עבור המצביע הישראלי, ולכן הוא מדבר על הנושא הזה. בנוסף, זה מלמד שאחרי הבחירות בישראל ובארה"ב כנראה שאנחנו צפויים לראות סבב נוסף בזירה האיראנית".