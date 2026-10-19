חבר הכנסת לשעבר נחום לנגנטל הצליח לכנס תחת קורת גג אחת מאות רבנים, רבניות, חוקרים והוגים ממגוון בתי המדרש והזרמים בציונות הדתית.

התוצאה היא "דבר תורה - חומש ישראלי", מפעל בן חמישה כרכים המשלב את פרשות השבוע עם פרשנויות, מאמרים ורעיונות שנבחרו מתוך מאות ספרים.

לנגנטל, שכיהן כחבר כנסת מטעם המפד"ל, יצר מפעל של איחוד תורני יוצא דופן. בין מאות כותבי המאמרים אפשר למצוא את הראי"ה קוק, הרב שאול ישראלי, הרב משה צבי נריה, הרב יהודה עמיטל, הרב יעקב מדן, הרב יואל בן נון, הרב חיים דרוקמן, הרב שלמה גורן, הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), הרב יונתן זקס, הרב נחום אליעזר רבינוביץ' והרב מאיר כהנא.

לצידם מופיעים הרב יובל שרלו, הרב בני לאו, הרב חיים נבון, הרב דוד סתיו, הרב שי פירון, הרב שלמה אבינר, הרב חגי לונדין, הרב אמנון בזק, הרב אלחנן סמט, הרב חיים סבתו, הרב יעקב נגן, הרב דוד ביגמן, הרב יהודה ברנדס והרב ד"ר תמיר גרנות. גם קולן של נשים בולט במפעל, ובהן פרופ' נחמה ליבוביץ', הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, הרבנית ד"ר פנינה נויבירט, הרבנית ימימה מזרחי, הרבנית נורית פריד והרבנית שרון רימון.

הרשימה המגוונת ממחישה את ייחודו של המיזם: הוגים ורבנים מדורות שונים, בעלי השקפות ושיטות לימוד מגוונות, נפגשים על דפי אותו חומש.

"במשך דורות הדיר את עצמו עם ישראל מלימוד פשט התורה", כותב נחום לנגנטל בפתח ספרו החדש, "דבר תורה - חומש ישראלי". לדבריו, בעוד שבבתי המדרש "התפלפלו בהוויות אביי ורבא ושיננו שניים מקרא ואחד תרגום", הרי ש"פשטי הפסוקים ולימודם נשכחו מלב הלומדים".

כעת מבקש לנגנטל להשיב את לימוד פשט התורה למרכז הבמה, באמצעות מפעל ספרותי רחב היקף, בהוצאת ידיעות ספרים, המשלב את פסוקי התורה עם מאמרים, פרשנויות ורעיונות שנבחרו מתוך מאות ספרים ומקורות.

"דורנו שונה מקודמיו", הוא מסביר. "הוא מבקש להעמיק בלימוד התורה והתנ"ך ואינו מסתפק בלימוד שטחי". לדבריו, התפתחות בתי המדרש בעשרות השנים האחרונות יצרה דור של לומדים המבקש לשלב בין נאמנות למסורת לבין חשיבה עצמאית. דור שבו "התורה תתקבל גם על השכל הישר ולא רק כמקור-סמכות שאין לערער עליו".

אולם לצד הרצון להעמיק, לנגנטל מזהה גם שינוי בהרגלי הקריאה. "אנחנו חיים בעולם מהיר שבו הטקסטים שאנחנו קוראים הולכים ומתקצרים", הוא כותב, ומוסיף כי "קריאה של מאמרים ארוכים בני עשרות עמודים נעשתה נדירה, בוודאי בקרב צעירים".

מכאן נולד הרעיון להנגיש עיון תורני משמעותי במתכונת תמציתית. "מאמרים בני עשרות עמודים זוקקו לשני עמודים, ורעיונות ארוכים תומצתו לכדי מאמר קצר", הוא מתאר את עבודת העריכה.

החידוש אינו רק בתוכן, אלא גם במבנה הספר. "ערכנו את הספרים כך שבצד אחד של הדף מופיע המקור של התורה עם פירוש רש"י ובצד השני המאמרים והוורטים שמלווים את הטקסט", מסביר לנגנטל.

לכל פרשה נבחרו כשבעה מאמרים העוסקים בפשוטו של מקרא ובחידושים לפרשת השבוע, לצד היגדים קצרים למי שמחפש רעיון תמציתי. בסיום הפרשות מופיעות ההפטרות, ובסוף כל חומש שולבו תפילות וברכות מתוך סידור "רינת ישראל".

"דבר תורה זה שלפניכם הוא מפעל ראשון מסוגו", כותב לנגנטל. הספר, לדבריו, "נולד מתוך אהבה לתורה ומתוך שאיפה לחבר בין פשט המקרא לעומק הרוחני והאקטואלי של דברי חז"ל".

הוא מדגיש גם את חשיבותה של השפה שבה מוגשים הדברים. פרשנות התורה, בעיניו, צריכה לדבר אל הציבור החי כאן ועכשיו, ולכן "שפת לימודם ופרשנותם היא השפה היהודית-ישראלית".

לנגנטל אינו מכוון את החומש רק לתלמידי חכמים או ליושבי בתי המדרש. הספר מיועד "ללומד היחיד, למורה, לדרשן או למעגל שיח משפחתי בשולחן השבת".

מאחורי המיזם עומדת עבודת בחירה ועריכה מקיפה. "מתוך עיון במאות ספרים ומאמרים בחרנו את אשר מונח לפניכם", הוא מספר, ומדגיש את הניסיון לשמור על נאמנות למקורות ועל רוחם של הכותבים.

את ההקדמה חותם לנגנטל בתפילה המוכרת: "והערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל".