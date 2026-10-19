הרב משה צוריאל מזהיר צילום: באדיבות

בסרטון שנחשף מחדש נשמע הרב משה צוריאל ז"ל, שכיהן כמשגיח בישיבות שעלבים ותורת החיים ונודע כמחבר ספרים תורניים רבים, כשהוא קובע באופן חד-משמעי כי מי שאינו משתתף בבחירות חוטא בחובתו כלפי הציבור.

"מי שלא הולך להצביע בגלל איזו בחינה פוליטית הוא אדם חוטא, פשוט כמשמעו ועובר על לא תעמוד על דם רעך", אמר הרב.

בדבריו קשר הרב בין ההשתתפות בבחירות לבין האחריות לשלומם ולביטחונם של יהודים אחרים. הוא הדגיש כי גם אדם שאינו חש סכנה אישית אינו רשאי להתעלם ממצבם של אחרים, העלולים להיות מושפעים מההחלטות המתקבלות במדינה. "יהודי בסכנה, גם אתה לא בסכנה... אתה לא גר בהתנחלויות... אבל הם בסכנה, ואתה אומר: מה זה עניין שלי?", אמר הרב.

מדבריו עולה תפיסה שלפיה ההצבעה אינה מסתכמת בבחירה בין מפלגות או בהבעת עמדה פוליטית. בעיני הרב, מדובר במעשה שיש לו השלכות על חייהם של בני אדם ועל ביטחונם, ולכן ההימנעות ממנו אינה יכולה להיחשב לעניין פרטי בלבד.