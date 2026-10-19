נסעתי לחפש את הסודות של כביש הבקעה - וזה מה שגיליתי

אלפי כלי רכב חולפים מדי יום בכביש 90 בבקעת הירדן, אך מעטים מהנהגים מבחינים בטנק ישן הניצב סמוך למושב מחולה, כשקנה התותח שלו מכוון מזרחה, לעבר ממלכת ירדן.

מדריך הטיולים אביתר ליכטמן, שהגיע למקום במסגרת סיור בעקבות אתרים היסטוריים נסתרים לאורך הכביש, חושף את הסיפור הביטחוני שמאחורי הטנק החריג.

לדבריו, לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967, כאשר ישראל השתלטה על בקעת הירדן, הפך נהר הירדן לקו גבול ארוך ורגיש מול הממלכה הירדנית.

צה"ל נדרש להיערך במהירות להגנת המרחב, ובמסגרת ההיערכות הוקמו מוצבים וננקטו צעדים שנועדו לייצר הרתעה מול הצד הירדני.

אחד מאותם אמצעים, לדברי ליכטמן, היה הצבת הטנק סמוך למחולה, כאשר קנה התותח שלו הופנה במכוון לעבר ירדן כדי ליצור רושם של נוכחות צבאית משמעותית לאורך הגבול.

"בין הדברים שמפזרים זה גם הטנק הזה, שהקנה שלו מכוון לעבר ממלכת ירדן", מספר ליכטמן. לדבריו, מטרת ההצבה הייתה להעביר מסר ברור לצד השני של הגבול, גם באמצעות כלי צבאי נייח.

עשרות שנים לאחר מכן, הטנק עדיין ניצב לצד הכביש הראשי, כמעט מבלי למשוך את תשומת לבם של הנהגים החולפים במקום.

מה שנראה במבט ראשון כגרוטאת ברזל ישנה הוא למעשה, לפי הסיפור שמביא ליכטמן, שריד לתקופה שבה גם הצבת טנק בצד הדרך שימשה חלק ממערך ההרתעה הביטחוני של ישראל.