בגיל 51: המחנך לקה בדום לב, התמוטט ונפטר

טרגדיה קשה פקדה הבוקר (שני) את קהילת חב"ד בשכונת נחלת הר חב"ד שבקריית מלאכי, עם ההודעה הכואבת על פטירתו הפתאומית של המחנך הרב שמואל יצחק מלוב ז"ל כשהוא בן 51 בלבד.

הנפטר, שהיה בריא לחלוטין ולא סבל מבעיות רפואיות קודמות, קם הבוקר כדרכו ואך מסיבה שאינה ברורה לקה בדום לב קשה.

צוותי רפואה והצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו במקום.

הנפטר ז"ל, בנם של הרב צבי אליהו מלוב ז"ל ממנהיגי הקהילה בירושלים, וחתנו של רב הקהילה וזקן רבני חב"ד בישראל, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, היה מוכר היטב כאיש חינוך בשכונה.

במשך עשרות שנים פעל לקידום חינוך ילדי האזור, לצד היותו תלמיד חכם ואיש חסד שפעל בסתר.

פטירתו הפתאומית הכתה בהלם את משפחתו, תלמידיו ורבים מתושבי השכונה.

מסע ההלוויה החל בצהריים מביתו בנחלת הר חב"ד דרך מוסדות החינוך והמרכז בשכונה, ומשם המשיך לירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן.