מאיר חביב בשיחה עם ערוץ 7

חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר מאיר חביב מותח ביקורת חריפה על נשיא צרפת עמנואל מקרון ועל התנהלות הרשויות בעקבות המהומות האלימות במדינה.

בריאיון לערוץ 7 טען חביב כי מחאה שהחלה על רקע חברתי הפכה לגל נרחב של ביזה ואלימות, האשים את ממשלת צרפת באובדן שליטה וקשר בין המשבר לבין התחזקותם של גורמים אנטי־ישראליים במדינה. לצד הדברים, הודיע כי הגיע לישראל כדי לסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו להיבחר מחדש.

לדברי חביב, המחאה בצרפת החלה כמחאה של תלמידי תיכון ובהמשך התרחבה למחאה על יוקר המחיה, אך לדבריו איבדה את אופייה המקורי והפכה לגל של התפרעויות, מעשי שוד וביזה.

חביב טען כי נגרמו נזקים בהיקף של מאות מיליוני אירו, וכי בין היעדים שנפגעו היו חנויות, מרכולים ועסקים לממכר מוצרי יוקרה. הוא האשים את הרשויות בכך שלא נערכו כראוי לאירועים ולא הצליחו למנוע את ההתפרעויות. "איפה הממשל? איפה המשטרה?", שאל חביב, ותיאר את כניסתם של מתפרעים לחנויות ולבתי עסק.

לדבריו, בניגוד להפגנות שבהן משתתפת קבוצה קטנה של פורעים, הפעם מדובר היה בהיקף חריג של משתתפים באירועים האלימים. הוא העריך כי מספרם הגיע לכ־30 אלף, אך לא הציג בריאיון מקור לנתון.

חביב תיאר גם פגיעות קשות באזרחים, ובהן מקרי שוד של קשישים ברחובות. לדבריו, היו מקרים שבהם נלקחו מאנשים שעונים, נעליים ובגדים.

"אני מתבייש, וצריך להתעורר לפני שזה יהיה מאוחר", אמר. הוא הדגיש כי מבחינתו אין מדובר רק בסוגיה הנוגעת לקהילה היהודית, אלא במשבר הנוגע לצרפת כולה.

חביב הפנה את הביקורת ישירות כלפי הנשיא מקרון. לטענתו, המדיניות הצרפתית כלפי ישראל וההכרה במדינה פלסטינית לא מנעו את התגברות העוינות והאלימות בתוך צרפת.

לדבריו, במהלך המהומות נראו דגלי פלסטין בכיכר הרפובליקה בפריז, והוא טען כי הדבר משקף את הקשר שהוא רואה בין מחאות אנטי־ישראליות לבין המצב הפנימי במדינה.

חביב מתח ביקורת גם על סדרי העדיפויות של הנשיא, וטען כי בשעה שצרפת מתמודדת עם משבר פנימי חמור, מקרון עוסק בנסיעות ובוועידות בינלאומיות.

הוא הוסיף כי מקרון נמצא, לדבריו, בשפל ציבורי, וטען ששיעור התמיכה בו עומד על כ־18%. הנתון הובא מפיו ולא אומת במסגרת הריאיון.

חביב הזכיר גם את ההחלטות הצרפתיות שהגבילו השתתפות של חברות ביטחוניות ישראליות בתערוכות בפריז. הוא הציג אותן כחלק ממדיניות עוינת כלפי ישראל, שלדעתו תורמת לאווירה הציבורית נגד המדינה היהודית.

כדי להמחיש את תפיסתו, חביב חזר לשיחה שבה השתתף, לדבריו, עם נתניהו ומקרון לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

הוא סיפר כי במהלך השיחה ביקש מקרון מישראל לנהוג באיפוק, אף שהבין את הצורך בתגובה ישראלית. לדברי חביב, נתניהו השיב כי אם ישראל לא תתמודד עם חמאס, האיום יגיע גם לאירופה.

חביב קשר את חילופי הדברים האלה למצב בצרפת כיום. הוא הבהיר כי אינו טוען שהמתפרעים בצרפת הם אנשי חמאס, אך סבור שהאירועים משקפים איום רחב יותר על מדינות המערב.

לטענתו, ישראל ניצבת בחזית ההתמודדות עם גורמים המאיימים על ערכים דמוקרטיים, ובהם חופש הדת וחופש הביטוי.

חביב הזכיר בהקשר הזה גם את פיגועי הטרור שאירעו בעבר בצרפת, ובהם הפיגוע במערכת העיתון "שרלי הבדו", וטען כי צרפת וישראל מתמודדות עם איומים דומים.

בהמשך הריאיון הביע חביב חשש מהתחזקותם של גורמים פוליטיים קיצוניים בצרפת, ובייחוד מהשפעתו של מנהיג השמאל ז'אן־לוק מלנשון. חביב תקף את מלנשון ואת מחנהו, והאשים אותם באנטישמיות ובהחרפת המתיחות בחברה הצרפתית. לדבריו, קיים חשש שהמשבר הנוכחי יתרום להתחזקות פוליטית של השמאל הקיצוני.

הוא התייחס גם להפסדו בבחירות האחרונות לפרלמנט הצרפתי וטען כי יריביו פעלו נגדו בשל קרבתו לנתניהו ובשל עמדותיו הפרו־ישראליות. לדבריו, הפער שהכריע את הבחירות היה קטן, והוא העלה טענות בנוגע לקולות שלא נכללו בספירה. טענות אלה לא בוססו בראיון.

חביב, שכיהן כחבר הפרלמנט הצרפתי במשך כמה קדנציות, הדגיש את הקשר האישי שלו לצרפת ואת דאגתו לעתידה.

"אני אוהב צרפת", אמר, והוסיף כי המשבר במדינה אינו רק בעיה של היהודים החיים בה, אלא של כלל אזרחיה.

בחלקו האחרון של הריאיון עבר חביב לעסוק בפוליטיקה הישראלית והודיע כי בכוונתו לפעול למען בחירתו מחדש של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני באתי פה לארץ לעזור לבנימין נתניהו להיבחר מחדש כראש ממשלה", אמר.

חביב סיפר כי הוא מכיר את נתניהו זה כ־35 שנה וכי נכח בפגישות שקיים עם נשיאי צרפת לשעבר ובהם ניקולא סרקוזי, פרנסואה הולנד וז'אק שיראק, וכן עם מקרון. לדבריו, הניסיון שצבר מהמפגשים האלה חיזק את הערכתו לנתניהו ואת תמיכתו בהמשך כהונתו.

חביב התייחס גם לאתגרים המדיניים העומדים בפני ישראל, ובהם היחסים עם טורקיה, ההתפתחויות באירופה וחוסר הוודאות באשר למדיניות האמריקנית בעתיד. הוא הביע תקווה שהמפלגות המזוהות עם המחנה הלאומי יצליחו להגיע להסכמות שימנעו אובדן קולות בשל אחוז החסימה. לצד נתניהו הזכיר בחיוב גם את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאותו תיאר כחבר קרוב.

חביב הבהיר כי מבחינתו היעד הפוליטי הוא הקמת ממשלה נוספת בראשות נתניהו ובשותפות מפלגות הקואליציה הנוכחית. לדבריו, הוא מתכוון לסייע לכך במהלך שהותו בישראל.