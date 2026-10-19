דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, מותחת ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ומטילה עליו אחריות לטיפוח חמאס ברצועת עזה, להזרמת הכספים לארגון ולהתמשכות המלחמה. עם זאת, היא נמנעת מלקבוע אם היה עליו להתפטר בעקבות מחדל 7 באוקטובר.

בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', התייחסה אור גם לדרישה להקים ועדת חקירה ולחיים של בנה שנה לאחר שחרורו מהשבי.

"ברור שיש אחריות מקיפה על הטיפוח של חמאס בעזה, על הזרמת תקציבים מטורפת, על העלמת עין מכל המתרחש, כל מה שנקרא קונספציה. ברור שיש אחריות על זה לראש הממשלה", אמרה אור.

לדבריה, האחריות של נתניהו אינה מסתכמת באירועים שקדמו למתקפת חמאס. "בעיניי גם יש לו אחריות שהמערכה לא הסתיימה עדיין כשהיה אפשר לסיים אותה, ואף חזית לא סגורה. יש לו אחריות לגמרי", הוסיפה.

עם זאת, כאשר נשאלה מדוע בכירי מערכת הביטחון עזבו את תפקידיהם בעוד ראש הממשלה נותר בתפקידו, הבהירה כי אין לה תשובה חד־משמעית לשאלת ההתפטרות.

"שאלה קשה. אני באמת לא יודעת מה לומר עליה. אני אומרת לעצמי שאני לא חייבת לדעת הכול, אני לא חייבת שתהיה לי תשובה על הכול", השיבה. בהמשך הדגישה: "עכשיו, להגיד אם הוא היה צריך להתפטר או לעזוב - אני לא יודעת". לצד הביקורת על ראש הממשלה, אור הביעה עמדה נחרצת באשר לצורך לחקור את מחדלי 7 באוקטובר ולמצות את הדין עם האחראים.

"ברור שיש פה מחדלים מטורפים... אני צריכה לגייס המון-המון עין טובה כדי לומר שזה רק מחדלים", אמרה.

אור הדגישה כי מבחינתה החקירה אינה צריכה להסתפק בבירור האחריות האישית, אלא לעסוק גם בתיקון הליקויים שהתגלו במערכות המדינה. "ברור שצריך לחקור את המחדלים האלה, וברור שיש אחראים ויש אשמים וצריכים לתת את הדין, ובעיקר צריכים לתקן את המערכות", הוסיפה.

עם זאת, היא הביעה התנגדות להקמת ועדת חקירה שתעמוד בראשה דמות המזוהה, לשיטתה, עם צד אחד של המפה הפוליטית. לדבריה, הרכב הוועדה צריך לשקף את כלל הציבור כדי לאפשר בירור אמין של האירועים. "אני מצפה מאוד שתהיה חקירה, שתהיה אמת, שיהיה ניקיון במדינה, והוועדה צריכה להיות מייצגת את כל הצדדים של המפה הפוליטית", אמרה.

היא הזהירה כי ועדה שאינה מאוזנת מבחינה פוליטית לא תוכל, לדעתה, להגיע לחקר האמת: "אחרת, לא משנה מאיזה צד היא תהיה, היא תהיה לא אובייקטיבית וזה לא יעזור לנו להגיע לאמת".

אור התייחסה במפורש לאפשרות שוועדת החקירה תוקם בראשות שופטי בית המשפט העליון, וטענה כי הרכב כזה יהיה מוטה. "ועדה בראשות בית המשפט, בראשות השופטים העליונים, היא ועדה מוטה", אמרה.

את עמדתה נימקה בטענה שבית המשפט "מציג עמדות מאוד מגמתיות ששייכות לצד אחד של המפה הפוליטית". מדובר בהערכתה של אור ביחס לבית המשפט, ולא בקביעה עובדתית על עמדות השופטים.

הריאיון התקיים במלאת שנה לשחרורו של אבינתן אור משבי חמאס, שבו הוחזק במשך 738 ימים. במהלך תקופת השבי הייתה אמו פעילה במאבק הציבורי להשבת החטופים במסגרת "פורום תקווה".

אור שבה והסבירה את העמדה שהנחתה אותה לאורך המאבק: הצורך להפעיל לחץ צבאי על חמאס ולהחליש את הארגון כדי להביא לשחרור החטופים.

"ההבנה שלי במציאות אמרה שהדרך להחזיר את החטופים היא רק אם נכריע את חמאס", אמרה.

לדבריה, לא ראתה סתירה בין המאמץ להשבת החטופים לבין השאיפה להכריע את הארגון מבחינה צבאית. להפך, היא סברה כי שני היעדים קשורים זה בזה. "אם אנחנו נהיה חזקים מול זה ונחליש אותם עד רמה שלא תהיה להם ברירה, אז הם יחזירו כמה שיותר ואת כולם", הסבירה.

אור הוסיפה כי מבחינתה החלשת חמאס נועדה לשרת גם את ביטחונה של ישראל בטווח הארוך. "ההחלשה היא אמצעי להשבתם, ובו-זמנית היא גם אמצעי לדאגה לביטחון ישראל", אמרה.

לצד הדיון באחריות למחדל ובמדיניות הביטחונית, אור סיפרה על בנה ועל ההתמודדות עם החיים לאחר שובו הביתה. לדבריה, אבינתן הצליח להתמודד עם החוויות הקשות שעבר בשבי ולתעל אותן לעשייה חיובית.

"הוא הפך את החושך לאור. הוא עבר מקומות כל כך קשים והוא המיר אותם בצורה מדהימה לעוצמות, לשמחת חיים, לאהבת הבריות ולעשייה חיובית", סיפרה.

אור תיארה גם את הקושי שלה לעכל את העובדה שבנה נמצא שוב בבית, לאחר תקופה ממושכת של חוסר ודאות. "ההכרה שהוא כבר פה היא כל כך ענקית, שמההתחלה הרגשתי שאני לא מצליחה באמת להכיל את זה", אמרה. גם שנה לאחר השחרור, לדבריה, החזרה לשגרה מלווה בתחושה של חוסר מציאותיות לנוכח מה שעבר על המשפחה. "ומצד שני, כשאני מסתכלת אחורה, אני אומרת: 'זה באמת קרה?' זה נראה כמו חלום, כמו סיוט שהתעוררנו ממנו, וברור שאבינתן בבית".