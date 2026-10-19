חטיבת המילואים יזרעאלי (186), הפועלת במסגרת עוצבת גלעד (96), ציינה בשבוע שעבר שנתיים להקמתה בעצרת חגיגית בהשתתפות מפקדים, לוחמים ואנשי מילואים.

במהלך השנתיים האחרונות צברו חיילי החטיבה מאות אלפי ימי מילואים, השתתפו בפעילות מבצעית בגזרות שונות ולקחו חלק במבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי".

העצרת התקיימה ביום חמישי בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ובהשתתפות מפקד עוצבת גלעד, תת-אלוף אורן שמחה, קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, מפקד חטיבת יזרעאלי, אלוף-משנה אלעד טהורי, ראשי רשויות מגזרת העמקים ומפקדי החטיבה וחייליה בעבר ובהווה.

מפקד עוצבת גלעד, תא"ל אורן שמחה, התייחס בדבריו לתהליך הקמת החטיבה ולצורך המבצעי שהוביל להקמת אוגדת מילואים חדשה בצה"ל.

"לפני שנתיים וחצי החלה להתקבץ חבורה של מפקדים ויזמים, עם חזון להגדיל את כוחו של צה"ל ולבנות אוגדת מילואים חדשה", אמר שמחה. "דבר אחד בלט בכל הדיונים: יש צורך מבצעי דחוף. מתוך הבנה של גודל השעה, ניצבתם מול האתגר והתחלתם באימוני המפקדים, גייסתם את החיילים והקמתם חמישה גדודים".

בהמשך הדגיש את חשיבות הקמת מערך המילואים החדש ואת תפקידם של לוחמי החטיבה בהגנה על הגבול המזרחי. "אתם התשובה לאויבינו שרצו להחליש אותנו ורואים מולם הקמה של עוד חמש חטיבות מילואים", אמר. "אתם הרוח היזרעאלית המנשבת בחוזקה מחופיו הצפוניים של הים התיכון ועד עמק המעיינות. אתם חומת המגן של הגבול המזרחי".

מפקד חטיבת יזרעאלי, אל"ם אלעד טהורי, סקר במהלך העצרת את פעילות החטיבה מאז הקמתה ואת התקדמות בניין הכוח שלה. "בשנתיים האחרונות עשינו יחד היסטוריה. לראשונה בצה"ל הקמנו חטיבת בזק, שחרתה על דגלה להגן על הבית ולעשות הכול כדי שמה שהיה לא יישנה", אמר טהורי.

לדבריו, מאז טקס ההקמה צברו חיילי החטיבה מאות אלפי ימי מילואים, והחטיבה פעלה בגזרות מבצעיות. במסגרת מבצע "עם כלביא" הוקפצו אנשי החטיבה לסייע בהקמת מפקדת האוגדה, ובמבצע "שאגת הארי" הוקפץ גדוד חרב שאול.

טהורי ציין כי בסוף השנה צפויה מפקדת החטיבה להפוך למבצעית, כחלק מהמשך תהליך בניין הכוח וההיערכות למשימותיה. "נבחנו במעשינו והוכחנו שאנחנו נחוצים ורלוונטיים", אמר מפקד החטיבה. "הערב הזה הוא הזדמנות להביט לאחור בגאווה, אבל אנחנו רק בהתחלה, ולפנינו עוד אתגרים רבים".

את דבריו חתם בציטוט "קוֹל קָרָא והָלַכְתִּי, הָלַכְתִּי כִּי קָרָא הַקּוֹל" לקוח מתוך השיר "בדרך" שכתבה המשוררת והצנחנית חנה סנש והוסיף: "הקול ממשיך לקרוא, ואנחנו נמשיך ללכת בעקבותיו".