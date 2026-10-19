משרד החוץ הגרמני הודיע היום (שני) על זימונו של שגריר איראן בברלין לשיחת נזיפה, בעקבות חשיפת ניסיון ההתנקשות ביוזף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ובפולקר בק, יו"ר אגודת הידידות הגרמנית-ישראלית.

המהלך מגיע ארבעה ימים לאחר שבית משפט בגרמניה גזר עונשי מאסר על שני גברים שהיו מעורבים בתכנון ההתנקשות, כאשר לפי קביעת בית המשפט אחד מהם פעל בהכוונת שירות המודיעין האיראני.

בהודעה שפרסם משרד החוץ הגרמני ברשת X נמסר כי הרשויות בגרמניה לא ישלימו עם ניסיונות לפגוע במנהיגים יהודים ובמי שפועלים להגנת הקהילה היהודית.

"איננו סובלים מתקפות נגד החיים היהודיים או נגד מי שמגינים עליהם, בשום מקום, ובוודאי שלא בגרמניה", נכתב בהודעה.

משרד החוץ הגרמני הבהיר כי לניסיונות הפגיעה בשוסטר ובבק יהיו השלכות משפטיות.

בהמשך ההודעה הופנתה ביקורת ישירה כלפי טהרן. "אנו מגנים את פעילותה של איראן בחריפות המרבית. לא נאפשר לאיראן לאיים על החברה החופשית שלנו", נמסר.

הצעד הדיפלומטי מגיע בעקבות התפתחויות משמעותיות בהליך המשפטי נגד המעורבים בתכנון הפגיעה בשני האישים.

ארבעה ימים לפני זימון השגריר גזר בית משפט בגרמניה שמונה שנות מאסר וחצי על אדם שזוהה בעבר כאזרח דני בשם עלי ס', לאחר שהורשע בהכנות להתנקשות ובהצתה בנסיבות מחמירות.

על פי קביעת בית המשפט, בתחילת שנת 2025 הוטל על עלי ס' לאסוף מידע על יוזף שוסטר ועל פולקר בק. נוסף על כך, הוא קיבל הוראה לעקוב אחר שתי חנויות מכולת יהודיות בברלין.

בית המשפט קבע כי אחד המעורבים בפרשה הופעל בהכוונת שירות המודיעין של איראן. אדם נוסף, שזוהה בעבר כאזרח אפגניסטן בשם טוואב מ', נידון לארבע שנות מאסר וחצי בשל חלקו בתוכנית.

במקביל לצעדים המשפטיים והדיפלומטיים, משרד החוץ הגרמני הזכיר כי גרמניה כבר פעלה בעבר לקידום הכללתם ברשימת הטרור של האיחוד האירופי של הגורמים העומדים מאחורי ניסיונות התנקשות איראניים ברחבי העולם, וכן של משמרות המהפכה באיראן.