ערוץ 7 התלווה למסע הרבנים של מפלגת הציונות הדתית

שמונה ימים לבחירות, ערוץ 7 התלווה היום (שני) למסע הרבנים של מפלגת הציונות הדתית בין הישיבות ברחבי הארץ, מסע הממשיך את היוזמה שהוביל הרב חיים דרוקמן זצ"ל לפני הבחירות הקודמות.

המסע נפתח בתפילת שחרית בביתו של הרב דרוקמן והמשיך בישיבת אור עציון, ישיבת שדרות, ישיבת שעלבים וישיבת רמת גן. בהמשך צפויים המשתתפים להגיע גם לישיבת קרני שומרון ולישיבת אלון מורה.

למסע הצטרפו שורה של רבנים וראשי ישיבות, בהם הרב יהושע שפירא, הרב דוד פנדל, הרב חיים גנץ, הרב שמעון כהן, הרב יואל מנוביץ, הרב דוד דדוקביץ, הרב אליקים לבנון והרב אייל גריינר. בישיבות התקבלו הרבנים בשירה ובריקודים ונשאו דברים בפני התלמידים.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' פנה במהלך המסע לתלמידי הישיבות והדגיש את חשיבות מערכת הבחירות הקרובה.

"הבחירות הקרובות גורליות לעתיד מדינת ישראל", אמר סמוטריץ'. "על הפרק עומדת הקמת ממשלת שמאל מסוכנת שתפגע בזהות היהודית, תפנה את היישובים והחוות שהקמנו, ותקים מדינת טרור פלסטינית. אסור להמר על עתיד מדינת ישראל".

הרב שפירא: "לבחור בציונות הדתית זה לבחור את הנשמה"

ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, סיפר לערוץ 7 על הבחירה לפתוח את המסע דווקא בביתו של הרב דרוקמן.

"יצאנו הבוקר מביתו של הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שלפני ארבע שנים הוא בעצמו, ממש באחרית ימיו, עשה מסע בין ישיבות", אמר.

לדבריו, "הבחירות בונות את הכוח הלאומי שלנו, ולבחור בציונות הדתית זה לבחור את הנשמה שמרימה למעלה מעלה את כל המדינה הזאת. רואים את זה בשדה הקרב, רואים את זה בהתיישבות ורואים את זה בישיבות שאנחנו עוברים בהן".

הרב שפירא התייחס גם להתלבטות בין המפלגות המתמודדות על קולות הציבור הדתי־לאומי. "ודאי שצריך לבחור במי שיעבור את אחוז החסימה, במי שיבנה את האומה ובמי שיש לו ניסיון והוכחות שהוא הרים למעלה מעלה את מדינת ישראל בארבע השנים האחרונות. כן, סמוטריץ'".

הרב פנדל: "להצביע למשהו שבטוח לא יעבור? זה מסוכן"

ראש ישיבת ההסדר שדרות, הרב דוד פנדל, התמקד בדבריו בסכנה של אובדן קולות למפלגות שלדבריו אינן צפויות לעבור את אחוז החסימה.

"אנחנו באים להגיד לציבור: להצביע למשהו שבטוח לא יעבור את אחוז החסימה? אני חושב שזה פשוט מבטל מצווה ענקית", אמר.

הרב פנדל הדגיש כי בעיניו המעורבות של רבנים בסוגיות ציבוריות היא חלק מתפקידו של בית המדרש. "מדובר על חוות, מדובר על תלמוד תורה, מדובר על חינוך, מדובר על עם ישראל, מדובר על זהות יהודית, מדובר על ביטחון".

"ומה לרבנים בפוליטיקה? עובדים יחד, ברור. אכפת לנו מארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. איזה כבוד וזכות להיות פה".

סמוטריץ': "אנחנו כמפלגה יוצאים מתוך תורה"

השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי מסע הרבנים נועד להמשיך את היוזמה שהוביל הרב דרוקמן בבחירות הקודמות.

"אנחנו ממשיכים את היוזמה שהרב דרוקמן זכר צדיק לברכה התחיל בה בבחירות הקודמות, כשיחד איתי הסתובב בישיבות, יצר התלהבות גדולה וביטא שני דברים", אמר.

לדבריו, "אנחנו כמפלגה יוצאים מתוך תורה, מתוך בית מדרש. זה המנוע שלנו. את זה אנחנו לוקחים לעולם העשייה".

"התורה לוקחת אחריות על עולם המעשה - בצבא, בהתיישבות, בחינוך, בכלכלה - והיא לוקחת אחריות גם על הפוליטיקה. זאת לא מילה מגונה, ככה למדנו מרבותינו".

לדבריו, מטרת המסע היא לחזק את כוחה של מפלגת הציונות הדתית: "שבית המדרש של תורת ארץ ישראל הגואלת ימשיך להשפיע בכל הכוח בכנסת, בממשלה, בקבינט, ולהצעיד את מדינת ישראל אל המקומות שאליהם היא צריכה להגיע".

בהמשך התייחס סמוטריץ' למערכת הבחירות ולמאבק על קולות מחנה הימין. הוא סיפר כי ביקש להתמודד ברשימה משותפת עם מפלגותיהם של איתמר בן גביר, עופר וינטר ונועם, וטען כי יש להימנע מבזבוז קולות.

עם זאת, הוא הדגיש כי על מפלגתו להקשיב גם לביקורת המופנית כלפיה מתוך הציבור.

"צריך להקשיב לביקורת, להכיר בה, לקחת אותה לתשומת לב, לנסות להשתפר ולעשות את הדברים יותר טוב. לא לחשוב שאנחנו מושלמים", אמר.

"יש כאבי בטן אמיתיים. יש דברים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות יותר טוב בהמשך. משתדלים, מתחייבים להתאמץ בזה". סמוטריץ' הוסיף: "אני אשמח שיצביעו לנו, אבל מה שחשוב זה שמחנה הימין ינצח".

"להפוך את בית המדרש לחיים הלאומיים"

ראש מוסדות בית מוריה, הרב שמעון כהן, אמר כי המסע נועד להמשיך את דרכו הציבורית של הרב דרוקמן.

"מורנו ורבנו הרב דרוקמן, לפני ארבע שנים, התחיל את מטה הבחירות של הציונות הדתית מתוך אמונה גדולה גם בדרך ובעיקר באנשים", אמר.

לדבריו, "יצאנו למספר ישיבות כדי לרומם ולפעול, כדי להרים את הרוח, לומר: יש כאן דרך גדולה, יש כאן אמונה גדולה, יש כאן משנה גדולה. את המשנה מבית המדרש אנחנו הופכים גם למשנה של החיים המעשיים והלאומיים שלנו במדינת ישראל".

ראש ישיבת הגולן, הרב יואל מנוביץ, הגדיר את המסע "היסטורי". לדבריו, "התורה מחוברת לשליחים שמרגישים שהם שליחים. כשאדם מגיע לשררה ובכל אופן מרגיש שליח - זה דבר שאני חושב שהרבה שנים ציפינו לו וחיכינו לו".

הרב דוד דודקביץ, רב היישוב יצהר, הזכיר את מסעו של הרב דרוקמן לפני ארבע שנים. "הרב דרוקמן עשה מסע שלושה ימים, לחמם את לבבות בני ישראל, להיות שותפים בבניין התורה והארץ. הוא כיתת את רגליו בגילו המופלג. זה שיעור גדול שכולנו לומדים ממנו".

ראש ישיבת ההסדר בטפחות, הרב אייל גריינר, הוסיף: "מסע הרבנים בישיבות הוא המשך ישיר מהמסע הקודם של מורנו הרב דרוקמן. מנסים להמשיך את הרוח הגדולה, את הקשר שבין עולם הישיבות, התורה, החינוך והזהות היהודית אל המפלגה, לעורר ולהתעורר ביחד לקראת הבחירות החשובות".