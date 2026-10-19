ח"כ צבי סוכות (מפלגת הציונות הדתית) קורא ליו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בעקבות החלטתו של בני גנץ.

בריאיון ל-103FM הזהיר סוכות מפני אובדן קולות במחנה הימין בבחירות 2026, והבהיר כי גם מועמדים שהוא מעריך צריכים להביא בחשבון את הסיכון שבהתמודדות מתחת לאחוז החסימה.

"אני קורא לוינטר, אתה אדם טוב, אתה אדם ראוי, אבל בסוף אנחנו יכולים להגיע ל-61", אמר סוכות. "כל קול קובע ולכן אסור לסכן את מדינת ישראל ולסכן את הימין".

סוכות סיפר כי הגיע לריאיון לאחר ישיבה ממושכת של ועדת החוץ והביטחון, שבה נסקרו במשך שלוש שעות האיומים על ישראל.

הוא טען כי אויביה של המדינה פועלים ללא הפסקה נגדה, וקשר בין תמונת האיומים שהוצגה בוועדה לבין הצורך, לשיטתו, למנוע פיצול קולות בימין.

בהתייחסו לסיכוייו של וינטר לעבור את אחוז החסימה, אמר: "הסיכוי לעבור אחוז חסימה כשבכל הסקרים אתה מתנדנד הוא כמעט אפסי ולא קיים - לצערי אני מכיר את זה מניסיון".