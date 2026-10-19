Ukraine makes battlefield history with first-ever drone evacuation of wounded soldier

חייל אוקראיני שנפצע קשה ונותר בעמדה מבודדת בחזית, כשסביבו שדות מוקשים ורחפנים רוסיים, חולץ באמצעות רחפן מעופף כבד שנשא אותו באוויר למקום מבטחים.

צבא אוקראינה פרסם היום (שני) תיעוד של המבצע, שלטענתו הוא הראשון בעולם שבו פונה חייל פצוע ישירות מקו החזית באמצעות כלי טיס בלתי מאויש.

החייל, קוסטיאנטין בן ה-49, שירת בחטיבה הממוכנת ה-30 של צבא אוקראינה, באזור קופיאנסק שבמחוז חרקוב. לפי המרכז הרפואי הצבאי של צפון אוקראינה, הוא נותר לבדו בעמדת תצפית לאחר שחברו נהרג בתקיפה רוסית. קוסטיאנטין עצמו נפצע בשתי רגליו, פציעות שהובילו לקטיעתן.

במשך התקופה שבה שהה בעמדה ניסו חבריו לחלץ אותו בדרכים שונות, אך הפעילות האינטנסיבית של הרחפנים הרוסיים והשטח הממוקש הפכו את הפינוי היבשתי למסוכן במיוחד. גם ניסיונות להשתמש בכלים רובוטיים קרקעיים לא הצליחו.

לפי הדיווחים באוקראינה, החייל שהה בעמדה במשך תקופה ממושכת, וחבריו שמרו איתו על קשר והעבירו אליו באמצעות רחפנים מזון, מים, תחמושת ותרופות. גם לאחר שנפצע המשיך להמתין לחילוץ.

לאחר שניסיונות הפינוי האחרים נכשלו, החליטו אנשי החטיבה ה-92, בשיתוף יחידות נוספות, להשתמש ברחפן כבד בעל שישה מדחפים, מדגם Ayudag-6, המיוצר בידי החברה האוקראינית Gurzuf Defence.

מדובר ברחפן שתוכנן לנשיאת מטענים כבדים. לצורך המשימה הותאם הכלי לנשיאת אדם, תוך שמירה על יציבותו באוויר ומניעת טלטולים שעלולים היו לסכן את הפצוע.

לפי הודעת הצבא האוקראיני, אנשי היחידה פעלו בשיתוף היצרנית כדי לפתח את הפתרון הטכני הנדרש, ערכו ניסויים מוקדמים ותיאמו את המבצע עם היחידות שפעלו באזור.

תחילה הועבר לחייל ציוד רתימה מיוחד, ובהמשך נשלח הרחפן הכבד כדי לשאת אותו מהעמדה. בתיעוד שפורסם נראה החייל כשהוא מחובר לרחפן באמצעות רתמה ומורם מעל הקרקע.

את הרחפן הפעיל מרחוק מפעיל כלי טיס בלתי מאוישים מהחטיבה ה-30. במבצע השתתפו גם החטיבה הממוכנת ה-14, החטיבה ה-92, הקורפוס העשירי ונציגי החברה המייצרת.

לאחר החילוץ הועבר קוסטיאנטין לטיפול רפואי. לפי המרכז הרפואי הצבאי, האספקה שהועברה אליו באמצעות רחפנים בתקופה שבה נותר בעמדה כללה גם תרופות ואנטיביוטיקה, שסייעו למנוע סיבוכים חמורים בפציעותיו.

החייל סיפר כי במהלך שהותו בעמדה ניסו הכוחות הרוסיים לשכנע אותו להיכנע, בין היתר באמצעות השמעת הודעות חוזרות. לדבריו, הוא סירב להיכנע והמשיך להמתין לחבריו.

בהמשך סיפר כי אנשי היחידה, המפקדים ומפעיל הרחפן שחילץ אותו המשיכו ללוות אותו גם לאחר שהגיע לבית החולים. הוא תיאר את תחושת הביטחון שהעניקה לו הידיעה שחבריו אינם מוותרים על חילוצו. לפי הצבא האוקראיני, חייו אינם נתונים עוד בסכנה. הוא צפוי לעבור שיקום, התאמת תותבות וטיפול פסיכולוגי.

בצבא אוקראינה הציגו את המבצע כחילוץ הראשון בעולם של חייל פצוע באמצעות רחפן מעופף ישירות מעמדה בקו החזית.

גם אתר הביטחון המקצועי Janes תיאר את האירוע כפינוי המתועד הראשון מסוגו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש. לפי הדיווח, הרחפן ששימש במבצע הוא כלי בעל שישה מדחפים, והחייל נראה בתיעוד כשהוא מאבטח את עצמו למערכת הנשיאה לפני שהורם לאוויר.