צפו: נתניהו שוחח עם טראמפ והודה לו על תמיכתו צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שהנשיא האמריקני הודיע על תמיכתו בו כמועמד לראשות הממשלה הבאה.

במהלך השיחה הביע טראמפ ביטחון בניצחונו של נתניהו בבחירות, שיבח את מנהיגותו והצהיר כי הוא מעוניין להמשיך לעבוד לצידו.

נתניהו פתח את השיחה בהבעת תודה לנשיא האמריקני על התמיכה הפומבית בו, והדגיש את הקשר בין השניים ואת שיתוף הפעולה ביניהם.

"אני מודה לך על התמיכה. היית מנהיג מדהים של העולם החופשי והחבר הכי טוב שיש והיה לישראל בבית הלבן", אמר נתניהו לטראמפ.

ראש הממשלה התייחס גם למשימות המשותפות שעדיין ניצבות בפני שתי המדינות, והביע ביטחון ביכולתם של השניים להמשיך לקדם מהלכים מדיניים.

"דונלד, יש לנו עבודה לסיים, אתה אמרת את זה ואנחנו נסיים אותה", אמר נתניהו. "הוכחנו יחד שאנחנו יכולים לעשות דברים עצומים ביחד".

בהמשך דבריו הצביע נתניהו על הרחבת הסכמי אברהם כאחד היעדים שהוא מבקש לקדם בשיתוף פעולה עם הנשיא האמריקני.

"אני בטוח שהכוח המשותף שלנו יכול להרחיב את הסכמי אברהם ההיסטוריים שהבאנו תחת הנהגתך", אמר.

טראמפ מצידו הדגיש כי דברי התמיכה שהשמיע בנתניהו היו פרי החלטתו האישית, ולא נוסח שהוכן עבורו בידי אחרים.

"אני אמרתי את הדברים בעצמי, זה לא משהו שמישהו כתב", הבהיר הנשיא האמריקני.

בהמשך השיחה התייחס טראמפ לנתניהו באופן אישי, שיבח את מאבקו למען ישראל וטען כי היחס שקיבל לא היה הוגן.

"אתה לוחם למען המדינה שלך והתייחסו אליך בצורה לא הוגנת. אתה לוחם גדול ונוכיח את זה בקרוב מאוד", אמר טראמפ.

הנשיא האמריקני חתם את דבריו בהבעת תמיכה נחרצת בנתניהו ובהערכה כי ינצח בבחירות הקרובות. "אני חושב שאתה נהדר ביבי. אני חושב שתזכה בניצחון מוחץ. אתה האיש שאני רוצה לצידי".