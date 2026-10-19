בולסונרו גייס את יוסי דגן לקמפיין הבחירות צילום: דוברות

הבחירות לנשיאות ברזיל נכנסות לישורת האחרונה: ב-25 באוקטובר יתמודדו בסיבוב השני הנשיא המכהן לולה דה סילבה והסנאטור פלאביו בולסונרו, בנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו ומי שנחשב היום למועמד המוביל לנשיאות.

בסיבוב הראשון, הגיע בולסונרו למקום הראשון עם 47.03% מהקולות, לעומת 45.16% ללולה. כחלק מקמפיין הבחירות פרסם בולסנארו סרטון שלו עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, סרטון שהפך לויראלי בו קורא דגן לתושבי ברזיל לבחור בבולסנארו.

בסרטון הקמפיין מציג בולסונרו את ראש המועצה כידידו הגדול ודגן פונה לתושבי ברזיל וקורא להם לתמוך בבולסנארו לנשיאות לחזק את הקשרים בין ברזיל, ישראל וארצות הברית.

ראש מועצת שומרון, שחלק ממשפחתו נולדה וגדלה בברזיל, פנה בקמפיין לציבור במדינה וקורא לו לסייע לבולסונרו להיבחר לנשיא הבא. הוא מצוי בקשר ידידותי עם בולסונרו מזה שנים.

בשנה האחרונה ביקר בולסונרו בשומרון כאורחו של ראש המועצה יחד עם אחיו אדוארדו, חבר הפרלמנט הברזילאי. השניים ביקרו בישובים בשומרון במפגש ארוך וכב"מרפסת של המדינה" בפדואל, המשקיפה על גוש דן ומרכז הארץ.

במהלך הביקור הביע פלאביו בולסונרו תמיכה בתושבי יהודה ושומרון ואמר: "אני רוצה להביע את מלוא הסולידריות שלי עם תושבי יהודה ושומרון על מה שעברו. אני מעניק את כל תמיכתי לאנשי יהודה ושומרון".

בסיום הביקור סיכם בולסונרו כי אם ייבחר לנשיא ברזיל, ביקורו הראשון כנשיא יהיה בשומרון - הבטחה שממחישה את עומק הקשר בין השניים ואת חשיבות היחסים עם ישראל והשומרון מבחינתו.

ראש מועצת שומרון אמר בסרטון הקמפיין: "אני פונה אליכם מכאן, מהשומרון, מהלב של ישראל, ובקשה לי אליכם: אנא עזרו לאיש היקר הזה, פלאביו בולסונרו, להיות הנשיא הבא - הנשיא החדש של ברזיל, כי אנחנו צריכים שינוי. היום יש מלחמה בכל העולם בין שני כוחות: כוחות הטוב, שרוצים התקדמות, אקדמיה, חדשנות, פתיחות, ולהוסיף אהבה ואמונה; ומולם יש את כוחות השנאה, הכוחות שרוצים להחזיר אותנו אחורה, להיות כמו לפני 3,000 שנה של טרור, של פגיעה בזכויות נשים, של רצח אנשים ושל שחיתות.

לולה לקח את ברזיל בניגוד לעמדה של רוב תושבי ברזיל - להיות בצד של הרעים, בצד של חיזבאללה, בצד של איראן, בצד של חמאס. תושבי ברזיל לא רוצים להיות שם, הם אנשים טובים, הם רוצים להיות בשנת 2026, ולא כמו לפני 1,700 שנה. יש לנו בישראל פתגם: 'אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה'. אם לולה הוא חבר של איראן ושל חמאס ושונא את ישראל, אנשים טובים צריכים לעזור לפלאביו בולסונרו. אני מכיר את פלאביו כבר המון זמן, יש לו לב טהור, יש לו כוונות טובות, הוא רוצה לעשות טוב, והוא בציר הנכון יחד עם ארצות הברית, יחד עם ישראל, ונגד הטרור ונגד השחיתות", הוסיף.

לדבריו "מנהיגים כמו פלאביו בולסונרו הם העתיד של ברזיל, הם העתיד של ארצות הברית ושל ישראל, ושל החיבור בין אנשים טובים בעולם שיקחו את העולם קדימה. אם אתם רוצים לנצח ביחד את הטרור העולמי - חמאס, חיזבאללה, איראן; אם אתם רוצים לקדם ביחד את הערכים שלנו, של ברזיל, של ארצות הברית, של ישראל, של קידמה ושל טכנולוגיה - תצביעו לפלאביו, וביחד נקדם גם את ברזיל וגם את כל העולם. ואני מברך אותך מכל הלב כאן מארץ התנ"ך, ובשם התושבים החלוצים כאן בשומרון - אני מברך אותך, פלאביו בולסונרו, שתהיה הנשיא הבא של ברזיל, ושתוכל לחדש בחזרה את הקשרים גם עם ישראל וגם עם ארצות הברית, ותיקח את העולם למקום טוב".

בתגובה לדברים אמר פלאביו בולסונרו: "תודה על המילים שלך. אלוהים יברך את ישראל, אלוהים יברך את ברזיל".